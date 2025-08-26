อย่าหมดศรัทธา! ชี้แม้ผู้ถ่ายทอดคำสอนอาจมีข้อบกพร่อง แต่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนายังคงบริสุทธิ์

โรงเรียนสงครามพิเศษ ลพบุรี วอนชาวพุทธอย่าหมดศรัทธา ชี้แม้ผู้ถ่ายทอดคำสอนอาจมีข้อบกพร่อง แต่ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนายังคงบริสุทธิ์ พุทธศาสนิกชนจึงควรใช้ สติและปัญญา เลือกตักตวงพระธรรมเข้ามาในใจ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและนำทางชีวิตบนเส้นทางแห่งความดี
วันนี้ (26 ส.ค.) เพจ“โรงเรียนสงครามพิเศษ ลพบุรี“ ได้โพสต์ข้อความ ”ข่าวคราวที่น่าเศร้าใจในช่วงนี้ อาจทำให้หลายคนรู้สึกหวั่นไหว แต่ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน มองว่า พระพุทธศาสนาและพระธรรม นั้น เปรียบเสมือนดังมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ และใสสะอาด
ส่วนบุคคลผู้เป็น นักบวช หรือผู้ถ่ายทอดคำสอนนั้น เปรียบเสมือน ภาชนะ ที่ใช้ตักน้ำจากมหาสมุทร แม้บางครั้งภาชนะ อาจมีรอยบิ่น ชำรุด หรือเปรอะเปื้อนไปบ้าง แต่แก่นแท้ของน้ำในมหาสมุทรก็ยังคงความใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ดังเดิม
ดังนั้น หน้าที่อันประเสริฐ ของพุทธศาสนิกชนอย่างเรา คือการใช้ สติและปัญญา ในการเลือกตักตวง น้ำอันบริสุทธิ์ จากมหาสมุทรแห่งพระธรรมนั้นเข้ามาสู่ใจของเรา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและนำทางชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความดี ร่วมกันเป็นกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในความดีเพราะความดีจะคุ้มครองเราครับ“
พร้อมระบุคำสอนว่า “ยานิ กโรติ ปุริโส ตานิ อตุตนิ ปสุสติ "คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง"
ทั้งนี้ โรงเรียนสงครามพิเศษ ลพบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับ หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทย และมีหลักสูตรฝึกเฉพาะทางสำหรับทหารทั้งไทยและต่างประเทศในบางกรณี