คนกลางก็ไม่รอด!สื่อนอกแฉชาวเน็ตกัมพูชาใช้คลิปแอร์โชว์มาเลเซีย กล่าวหาไทยใช้อาวุธเคมี

สื่อต่างประเทศรายงาน พบพวกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใช้ภาพเครื่องบินรบปล่อยควันสี กล่าวหากองทัพไทยใช้อาวุธเคมีกับกัมพูชา แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามันมาจากคลิปเก่าของงานแอร์โชว์หนึ่งในมาเลเซีย ประเทศที่เป็นคนกลางในข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ชาติ
รายงานข่าวของเอเอฟพีระบุว่าไทยปฏิเสธมาตลอด ต่อข้อกล่าวหา "ที่ไม่มีมูลความจริง" ของกัมพูชา ที่กล่าวอ้างว่าไทยใช้อาวุธเคมี ท่ามกลางความขัดแย้งทางทหารครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า 1 ทศวรรษ ระหว่าง 2 ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิดีโอความยาว 5 วินาที มีผู้เข้าชมหลายพันวิว เป็นภาพเครื่องบิน 3 ลำ กำลังปล่อยควันสีแดงและสีน้ำเงินกลางอากาศ
พวกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างอันเป็นเท็จ ว่าคลิปวิดีโอเครื่องบินรบปล่อยควันสี เป็นเหตุการณ์เครื่องบินกองทัพไทยกำลังใช้แก๊สพิษกับกัมพูชา แต่เอเอฟพียืนยันว่าข้อเท็จจริงคือ คลิปนี้เป็นภาพเก่าที่บันทึกจากงานแอร์โชว์นานาชาติบนเกาะลังกาวี ของมาเลเซีย 2023
"ประเทศไทยใช้ควันพิษในแนวปฏิบัติการ กัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของพลเมืองกัมพูชา นี่คือการก่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและละเมิดกฎหมายระหว่งประเทศ" ข้อความในคลิปหนึ่งที่แชร์บน TikTok เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 ตามรายงานของเอเอฟพี
เอเอฟพีระบุว่าคำบรรยายภาพเน้นย้ำคำกล่าวหาแบบเดียวกัน และอ้างว่าข้อมูลนี้มาจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชา
นอกจากบน TikTok แล้ว คลิปนี้ยังไปปรากฏอยู่บนเฟซบุ๊กและแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ก่อนหน้ามีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาในวันที่ 29 กรฏาคม
จากการค้นหาภาพย้อนหลังบนกูเกิล เอเอฟพีพบคลิปวิดีโอฉบับเต็มที่ยาวกว่าและไม่มีการตัดต่อบน TikTok ที่โพสต์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2025 ภายใต้คำบรรยายว่า "#limalangkawi"
ผู้มช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่ง นามว่า @zainalabidinhassanal ให้ข้อมูลกับเอเอฟพีในวันที่ 6 สิงหาคม ว่าวิดีโอนี้เป็นภาพที่บันทึกจากนิทรรศการทางทะเลและอวกาศนานาชาติลังกาวี ในมาเลเซีย และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกัลความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา
รายงานข่าวของเอเอฟพีระบุว่าก่อนหน้าการเจรจาสันติภาพในวันที่ 27 กรกฏาคม กัมพูชากล่าวหาไทยหลายต่อหลายครั้งว่ากำลังใช้อาวุธเคมีกับพลเรือน คำกล่าวหาที่ทางปฏิเสธและเรียกมันว่า "ไม่มีมูลความจริงใดๆ"
ในรายงานปิดท้าย เอเอฟพีระบุว่านอกเหนือจากคลิปนี้แล้ว พวกเขายังขอประณามการบิดเบือนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยเช่นกัน
(ที่มา:เอเอฟพี)