มติชนถอดคอลัมน์ "คำ ผกา" อ้างการเมืองเฟสใหม่ สื่อต้องปรับตัว

ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการเครือมติชน แจงเองถอดบทความ "คำ ผกา" ระบุ การเมืองเข้าสู่เฟสใหม่ สื่อก็ต้องปรับตัวเป็นธรรมดา ด้านเจ้าตัวขอบคุณที่ชี้แจง และยังคงไว้ซึ่งมิตรภาพ
วันนี้ (21 ก.ย.) เฟซบุ๊ก Lakkana Punwichai ของ น.ส.ลักขณา ปันวิชัย พิธีกรและนักเขียนชื่อดัง แคปหน้าจอข้อความจากเฟซบุ๊ก Prap Boonpan ของนายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการเครือมติชน โพสต์ข้อความระบุว่า "เมื่อการเมืองเข้าสู่เฟสใหม่ สื่อก็ต้องปรับตัว ปรับวิธีการทำงาน และเปลี่ยนเนื้อหา-รูปแบบการนำเสนอบ้างเป็นธรรมดา
การปรับ "คำ ผกา" ออกจากมติชนสุดสัปดาห์ (ผมเป็นผู้รับผิดชอบในการเคาะ-ตัดสินใจเอง ท่ามกลางความลังเลอึดอัดใจของผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งฝ่าย) ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ยังมีความเปลี่ยนแปลงและอะไรใหม่ๆ อีกหลายเรื่อง (รวมถึงการกลับมาของจุดแข็งเดิมๆ ที่ต้องหยุดชะงักไปชั่วครู่) ที่จะทยอยเกิดขึ้นตามมา"
ด้านคำ ผกา โพสต์ข้อความว่า "ขอบพระคุณคุณปราบ บุนปาน MD ของเครือมติชน ที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตนเองค่ะ
มติชนคือร่มไม้ชายคาของแขกเสมอมาและตลอดไปบรรยากาศทางภูมิปัญญาของสังคมไทยมีมติชน ศิลปวัฒนธรรม และสำนักพิมพ์มติชนขับเคลื่อนมาหลายทศวรรษต่อเนื่องและยังคงเป็นเช่นนั้นอย่างน่าเคารพ
ยังคงไว้ซึ่งมิตรภาพ และติดตามด้วยใจระทึกค่ะ"
อนึ่ง บทความสุดท้ายของคำ ผกา ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 ก.ย. หัวข้อ "รับผิดชุ่ยไม่รับผิดชอบ"