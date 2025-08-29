"หมอมิ้งค์" ปัดตอบคดีคลิปเสียงมีสัญญาณดีหรือไม่ ขอให้รอฟังศาลอย่างเดียว "อิ๊งค์" เข้าทำเนียบฯ ลุ้นผลอยู่ที่เจ้าตัว

เลขาธืการนายกรัฐมนตรีบอก ขอให้รอฟังคำตัดสินศาลอย่างเดียว ส่วน "แพทองธาร" เข้าทำเนียบฯ ลุ้นผลหรือไม่ อยู่ที่เจ้าตัว
วันที่ 29 ส.ค. นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงสนทนาของนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีสัญญาณที่ดีส่งมาหรือไม่ ว่า ขอให้รอฟังคำวินิจฉัยเพียงอย่างเดียว
ส่วน ในช่วงบ่ายวันนี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ นายแพทย์พรหมมินทร์ กล่าวว่า เดี๋ยวท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง