"หมอมิ้งค์" ปัดตอบคดีคลิปเสียงมีสัญญาณดีหรือไม่ ขอให้รอฟังศาลอย่างเดียว "อิ๊งค์" เข้าทำเนียบฯ ลุ้นผลอยู่ที่เจ้าตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เลขาธืการนายกรัฐมนตรีบอก ขอให้รอฟังคำตัดสินศาลอย่างเดียว​ ส่วน "แพทองธาร" เข้าทำเนียบฯ ลุ้นผลหรือไม่​ อยู่ที่เจ้าตัว


วันที่ 29 ส.ค. นายแพทย์​พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงสนทนาของนายกรัฐมนตรีกับ​สมเด็จฮุนเซน​ ประธาน​วุฒิสภา​กัมพูชา​ มีสัญญาณ​ที่ดีส่งมาหรือไม่​ ว่า​ ขอให้รอฟังคำวินิจฉัย​เพียงอย่างเดียว​

ส่วน ในช่วงบ่ายวันนี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ นายแพทย์พรหมมินทร์​ กล่าวว่า เดี๋ยวท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง

