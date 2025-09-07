"ดีเอสไอ" เดินหน้าคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" คาด ก.ย. สอบพยาน 1,200 ราย เสร็จสิ้น

MGR Online - คณะพนักงานสอบสวน ลงพื้นที่สอบปากคำพยาน 1,2000 ราย คดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" รับมีบางกลุ่มเป็นพวกพลีชีพ คาด ก.ย. สอบพยานครบ 45 จังหวัด
วันนี้ (7 ก.ย.) แหล่งข่าวจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีตรวจสอบขบวนการอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. เปิดเผยความคืบหน้าคดีว่า ภายหลังจากที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานทั้ง 1,200 ราย กระจายทั่วพื้นที่ 45 จังหวัด เชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไปสมัครวุฒิสภา (สว.) แต่กลับไม่ได้ลงคะแนนให้ตัวเอง และไปเลือกลงคะแนนให้บุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้น หรือเรียกว่าเป็น "การพลีชีพ" หรือเป็นเพียงโหวตเตอร์ จึงต้องสอบสวนมาให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงที่เป็นธรรม
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เผยอีกว่า สำหรับภาพรวมการสอบสวนปากคำพยาน กลับพบว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือและไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสำนวนคดี เช่น ให้การว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รู้เห็นกับขบวนการ ไม่รู้เห็นเรื่องเส้นทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีพยานบางส่วนจากพื้นที่จังหวัดหนึ่ง ได้ให้การที่เป็นประโยชน์อย่างมาก รับสารภาพว่าตนนั้นรับเงินจากคณะบุคคลเพื่อมาลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แต่กำหนดหน้าที่เพียงแค่ให้ลงสมัครเพื่อเข้าไปโหวตคนอื่นให้เข้ารอบเท่านั้น
"ทั้งนี้ หากมองเฉพาะในส่วนของพยานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีการออกหมายเรียกไป 24 รายก่อนหน้านี้ ล่าสุดก็ยังไม่มีใครเข้ามาพบพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนมองว่าพยานอาจติดขัดเรื่องธุระใดๆ เราก็ไม่ไปเร่งรัดกดดัน แต่จะต้องมีการลงพื้นที่ไปพบพยานอีกครั้ง รวมถึงพยานในพื้นที่จังหวัดอื่นด้วยที่ยังขอเลื่อนไม่เข้าพบพนักงานสอบสวน ก็ต้องลงพื้นที่ซ้ำอีกครั้ง และพยายามไล่เรียงสอบปากคำพยานให้ครบทั้ง 1,200 รายเพื่อนำเข้าสำนวน"
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เผยต่อว่า ส่วนการออกหมายเรียกพยาน ครั้งที่ 2 หรือขัดหมายเรียกพยาน อาจมีข้อจำเป็นที่แตกต่างกัน พยานแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีการแจ้งความขัดหมายเรียกกับพยานรายใด ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภายในเดือน ก.ย. จะสามารถทยอยสอบสวนปากคำพยาน 1,200 ราย ทั้ง 45 จังหวัดเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม แม้การเมืองจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร คณะพนักงานสอบสวนไม่ถือเป็นข้อหนักใจต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้