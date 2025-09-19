บิ๊กเต่าแฉ! วัดดังหัวลำโพง ดื่มเหล้าเล่นพนัน อีกรูปเอาเงินวัดเปย์สีกาหลายคน

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เผยมีเคสร้องเรียน พระวัดดังย่านหัวลำโพง รูปแรกดื่มเหล้าเล่นพนัน อีกรูปเอาเงินวัดให้ผู้หญิงหลายคน เผยยอดร้องเรียนพระทั่วประเทศกว่า 580 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 298 เรื่อง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รอง ผบช.ก. เปิดเผยถึงกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก "กูอิแฉ บวกหมดไม่สนใคร" แฉพฤติกรรมของพระวัดดังย่านหัวลำโพง ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหลายคน ว่า กรณีนี้แม้จะยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาให้ตำรวจตรวจสอบ แต่หากพบว่ามีการนำเงินของวัดไปใช้ ตำรวจ บก.ปปป. มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกวัด
ขณะที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา (ศปสพ.บช.ก.) ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 68 จำนวนเรื่องร้องเรียน 580 เรื่อง รอคัดกรองจำนวน 182 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 398 เรื่อง
ทั้งนี้ มีเรื่องที่ต้องนำไปตรวจสอบจำนวน 300 เรื่อง โดย 398 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 218 เรื่อง เป็นความผิดอาญาจำนวน 60 เรื่อง ผิดปาราชิก 22 เรื่อง หลักฐานไม่เพียงพอ จำนวน 98 เรื่อง ซึ่งได้มีการแบ่งงานให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปตรวจสอบ 298 เรื่อง และยุติการตรวจสอบไปแล้ว 100 เรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระวัดดังย่านหัวลำโพง 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นพระระดับรองเจ้าอาวาส มีพฤติกรรมดื่มสุรา เล่นการพนัน และอ้างว่านำลูกมานอนด้วยที่กุฏิของวัด ซึ่งมีพระภายในวัดคอยให้ความช่วยเหลือ ส่วนอีกกรณีเป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่นำเงินของวัดไปให้ผู้หญิงหลายคน