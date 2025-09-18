"บิ๊กเต่า"เผยรับเรื่องร้องเรียนพระ 580 เคส/ดื่มสุรา-เล่นพนัน-ลักเงินวัดเปย์สีกา

รอง ผบช.ก.เผยยอดร้องเรียนพระนอกรีตกว่า 580 เรื่อง พบพระวัดดังย่านหัวลำโพงดื่มสุรา-เล่นพนัน-นำเงินวัดเปย์สีกา
วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวว่า ขณะนี้ ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา (ศปสพ.บช.ก.) ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 68 จำนวน 580 เรื่อง รอคัดกรองจำนวน 182 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 398 เรื่อง ทั้งนี้มี เรื่องที่ต้องนำไปตรวจสอบจำนวน 300 เรื่อง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าโดย 398 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 218 เรื่อง, เป็นความผิดอาญาจำนวน 60 เรื่อง, ผิดปาราชิก 22 เรื่อง, หลักฐานไม่เพียงพอ จำนวน 98 เรื่อง ซึ่งได้มีการแบ่งงานให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปตอบสอบ 298 เรื่อง และยุติการตรวจสอบไปแล้ว 100 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระวัดดังย่านหัวลำโพง 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นพระระดับรองเจ้าอาวาส มีพฤติกรรมดื่มสุรา เล่นการพนัน และอ้างว่านำลูกมานอนด้วยที่กุฏิของวัด ซึ่งมีพระภายในวัดคอยให้ความช่วยเหลือ ส่วนอีกกรณีเป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่นำเงินของวัดไปให้ผู้หญิงหลายคน