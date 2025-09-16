“เอมิลี่ ศรีชะลา” ยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษขอโทษคนไทย หลัง BBC ทำสารคดีบิดเบือนภาพลักษณ์ประเทศ

เอมิลี่ ศรีชะลา ยูทูบเบอร์-ติ๊กต็อกเกอร์ดังชาวอังกฤษที่อาศัยในไทยกว่า 10 ปี ออกมาฟาดแรง! ขอโทษคนไทย หลังชมสารคดี “The Dark Side of Paradise” ของ BBC ชี้สารคดีบิดเบือนภาพลักษณ์ประเทศ ทำลายความเชื่อมั่นด้านท่องเที่ยวไทย
วันนี้ (16 ก.ย.) TikTok "Emily Srichala เอมิลี่ ศรีชะลา" ยูทูบเบอร์-ติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังชาวอังกฤษที่ย้ายมาอยู่ไทยเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยเอมิลี่มักนำเสนอคอนเทนต์ความเป็นไทยที่เรียบง่าย การพูดภาษาไทย และที่พาตะลอนเที่ยวหรือชิมอาหารในประเทศไทย หลังจากที่เธอได้ชมซีรีส์ของสำนักข่างอังกฤษชื่อดัง BBC : The Dark Side of Paradise in Thailand เธอได้รู้สึกเสียใจ และเผยว่าทาง BBC ได้ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์เธอเช่นกัน เพื่อนำไปลงในซีรีส์ดังกล่าว แต่เพราะเธอชื่นชมประเทศไทยทำให้ทาง BBC ไม่สนใจให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ BBC : The Dark Side of Paradise in Thailand อีกทั้งเธออยากขอโทษคนไทยที่ทาง BBC ได้ใส่ร้ายและหากินกับการทำซีรีส์ดังกล่าวด้วย
โดยเธอได้เผยว่า "สวัสดีค่ะทุกคน เอมิลี่ เพิ่งไปดูซีรีส์ของบีบีซีของประเทศอังกฤษ ที่เขาออกซีรีส์ใหม่ชื่อว่า The Dark Side of Paradise 'เอมิลี่' อยากขอโทษจริงๆ นะคะ เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้ประเทศไทยดูแบบแย่ ไม่ได้โชว์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดี เอมิลี่รู้สึกตกใจมากเลยค่ะ เพราะว่าเป็นช่องดังประเทศอังกฤษที่มาที่ประเทศไทยเพื่อมาทำซีรีส์แบบนี้
ปีที่แล้วเขา (BBC) ได้ส่งอีเมลให้เอมิลี่ว่ากำลังหาคนอังกฤษที่อยู่ประเทศไทย อยากสัมภาษณ์คนอังกฤษ ตอนแรกฉันตกลง เพราะคิดว่าจะเป็นซีรีส์ที่โปรโมตประเทศไทยแบบดีมาก เหมือนที่ฉันก็ทำคอนเทนต์ในช่องของฉัน แต่ต่อมาได้เห็นว่าเป็น Dark Side (ด้านมืด) ของประเทศไทย ฉันตกใจมากเลยค่ะ และตอนที่เขาได้โทร.มาสัมภาษณ์ เขาก็ได้ถามว่าฉันใช้ชีวิตแบบไหน มีอะไรที่อยากแนะนำหรือสนใจไหม ฉันก็ได้บอกเขาไปว่า ฉันใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนไทย ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนอังกฤษ เขาจึงไม่อยากให้ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมในซีรีส์นี้เพราะฉันไม่ได้พูดอะไรแย่เกี่ยวกับประเทศไทย เพราะวิสัยทัศน์ของเขา เขาอยากทำซีรีส์แบบ Bad Side (ด้านไม่ดี)
ฉันมีเพื่อนเป็นคนอังกฤษด้วยที่ได้เข้าร่วมในซีรีส์เรื่องนี้ และเขาไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เรื่องอะไร ถ่ายทอดเกี่ยวกับอะไร เขาไม่บอกเลย ซึ่งฉันไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเสียดายมากที่คนอังกฤษมาที่ประเทศไทยเพื่อมาทำซีรีส์แบบนี้ ทำเพื่อให้มียอดวิวเยอะ และให้ได้เงินเยอะจากคนที่ไม่เคยได้รู้ว่าเป็นแบบนี้
ฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำช่องของตัวเองมา 1 ปีแล้ว และฉันไม่เคยพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเมืองไทย เพราะว่าฉันอยากโปรโมตให้คนต่างชาติมาเที่ยวที่ประเทศไทย เพราะรู้เลยว่าประเทศไทยนั้นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวมาก เสียดายมาตอนนี้ที่เขามาทำการโปรโมตประเทศไทยแบบนี้ สิ่งนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่คนอังกฤษที่ได้เห็น เขาลงแพลตฟอร์ม ติ๊กต็อก อินสตาแกรม มันถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเลย และคนก็จะแชร์ คอมเมนต์ว่า 'ทำไมประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้' หรือ 'ประเทศไทยน่ากลัวจัง' มันทำให้ไม่มีใครกล้ามาที่ประเทศไทย
เขาไม่รู้เหรอว่าสิ่งที่เขาทำในอนาคตมันส่งผลกระทบอะไรบ้าง ฉันขอโทษคนไทยทุกคนจริงๆ ประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบที่ซีรีส์เขาถ่ายทอดออกมา มันมีอีกมากมายที่ประเทศไทยดีกว่าประเทศอังกฤษอีก เพราะว่าที่อังกฤษฉันรู้สึกว่าน่ากลัวกว่าที่ประเทศไทย ตอนที่ฉันไปลอนดอนมันน่ากลัวมาก ฉันอยากขอโทษคนไทยทุกคน”
คลิกชมคลิปวิดีโอ