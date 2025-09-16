"เศรษฐพุฒิ" ขอโทษกรณีอายัดบัญชี ปชช. โยงบัญชีม้า - รับหารือเก็บภาษีเทรดทอง หวังสกัดบาทแข็ง

"เศรษฐพุฒิ" ผู้ว่าการ ธปท. เปิดใจขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชีม้า ชี้เป็นมาตรการจำเป็นเพื่อปกป้องระบบการเงิน ยอมรับหารือเก็บภาษีเทรดทองคำออนไลน์ หวังลดแรงกดดันบาทแข็งรอบ 4 ปี พร้อมเตือนรัฐบาลใหม่อย่าหว่านมาตรการกระตุ้นจนเสถียรภาพการคลังสั่นคลอน
ยอมรับหารือเก็บภาษีทองออนไลน์-ลดแรงบาทแข็ง
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน “ผู้ว่าการพบสื่อมวลชน” ว่ามีการหารือกับสมาคมค้าทองคำเกี่ยวกับแนวคิดเก็บภาษีการซื้อขายทองคำออนไลน์ เพื่อลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากสุดในรอบ 4 ปี แต่ย้ำว่ายังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากประเด็นนี้กระทบหลายภาคส่วน
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา คนไทยนิยมซื้อและเทรดทองคำสูง ส่งผลให้มีการส่งออกทองจำนวนมากในรูปดอลลาร์และถูกแลกกลับเป็นเงินบาท ทำให้ค่าเงินแข็งขึ้นเกินปัจจัยพื้นฐาน สมาคมค้าทองคำเสนอให้เปลี่ยนการเทรดทองเป็นดอลลาร์โดยตรง แต่ผู้ว่าฯ เห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เล่นตลาดยังต้องใช้เวลานานและต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน
กังวลทุนเทา-ส่งออกทองไปเขมรพุ่ง
นายเศรษฐพุฒิ ยังเผยถึงข้อห่วงใยของภาคเอกชนที่มีการส่งออกทองไปกัมพูชาจำนวนมาก อาจเกี่ยวโยงกับทุนสีเทา โดย ธปท. ได้ประสาน ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน กกร. ก็แสดงความกังวลว่าหากไม่จัดการ อาจกระทบภาพลักษณ์ประเทศในสายตาต่างชาติ
ขอโทษประชาชน–แต่ย้ำจำเป็นต้องเข้มงวด
สำหรับการระงับบัญชีม้า นายเศรษฐพุฒิ กล่าวขอโทษผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบ แต่ย้ำว่าเป็นมาตรการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ โดย ธปท. เร่งปรับขั้นตอนการปลดระงับให้เร็วขึ้นภายใน 4 ชั่วโมงถึง 1 วัน พร้อมเปรียบเทียบมิจฉาชีพเสมือน “มะเร็งร้าย” ที่จำเป็นต้องใช้การฉายแสง แม้ผู้สุจริตบางส่วนจะได้รับผลกระทบ แต่หากไม่ทำ ความเสียหายจะลุกลามหนักกว่านี้ และอาจกระทบความเชื่อมั่นในประเทศเหมือนกรณีนักท่องเที่ยวจีนหลีกเลี่ยงไทยด้วยปัญหาความปลอดภัย
ย้ำสภาพคล่องธนาคารยังปกติ - ไม่หวั่นประชาชนตื่นตระหนกแห่ถอนเงิน
ขณะเดียวกันขอยืนยันว่าการถอนเงินของประชาชนในบางพื้นที่เป็นเพียง “เฉพาะจุด” ไม่ได้กระทบระบบโดยรวม ธนาคารพาณิชย์ยังมีสภาพคล่องปกติ และ ธปท. จะเดินหน้าตรวจสอบบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดการฟอกเงินและเสริมความเชื่อมั่นในระบบการเงิน
ฝากงานผู้ว่าฯ ใหม่-ย้ำไม่เล่นการเมือง
นายเศรษฐพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. ที่ใกล้ครบวาระ 5 ปี ยืนยันว่าจะไม่ลงเล่นการเมือง และหากย้อนเวลากลับไปก็ยังเลือกเส้นทางเดิม พร้อมฝากงานต่อให้นายวิชัย รัตนากร ผู้ว่าฯ คนใหม่ ซึ่งได้มีการหารือและส่งต่อประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา
เตือนรัฐบาลใหม่เน้น "เสถียรภาพการคลัง" เพราะคือหัวใจ
พร้อมกันนี้นายเศรษฐพุฒิ ยังฝากเตือนถึงรัฐบาลใหม่ว่าการจัดทำงบประมาณเป็นโจทย์ใหญ่ เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาจำกัดก่อนยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ หากจัดงบไม่ทันอาจกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่ามาตรการกระตุ้น เช่น โครงการคนละครึ่ง แม้ทำได้ในระยะสั้น แต่ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพการคลังในระยะกลาง รัฐบาลมีกระสุนจำกัด และหากไม่ชี้แจงที่มาของรายได้ชัดเจน อาจกระทบเครดิตเรตติ้งประเทศ
เขายังยกตัวอย่างวิกฤตปี 2540 ที่ลด VAT จาก 10% เหลือ 7% ชั่วคราวแต่กลายเป็นถาวร สะท้อนอันตรายของการพึ่งพามาตรการกระตุ้นมากเกินไป พร้อมชี้ว่าหากรัฐบาลทำได้ดี มีโอกาสกลับมาอีก แต่ต้องไม่ละเลยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากลึก ซึ่งครัวเรือนยากจนกว่า 13 ล้านครัวเรือนยังมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขณะที่คนรวยสุด 1% ครอบครองทรัพย์สินมหาศาล
อิสระธนาคารกลาง-บทเรียนจากต่างประเทศ
ปิดท้าย ผู้ว่าฯ ย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลาง โดยชี้ตัวอย่างจากตุรกีและศรีลังกาที่แทรกแซงนโยบายการเงินจนเกิดวิกฤติ สะท้อนว่าการเมืองไม่ควรครอบงำการทำงานของแบงก์ชาติ หากไทยยังคงหลักการนี้ไว้ได้ จะช่วยรักษาเสถียรภาพการเงินและความน่าเชื่อถือในระยะยาว