BBC ส่งสารคดีตีแผ่ด้านมืดไทย แต่โดนชาวเน็ตสวนกลับ "ปลอดภัยกว่าอังกฤษเยอะ!"

สารคดี "Thailand: The Dark Side Of Paradise" จาก BBC ที่นำเสนอเรื่องราวการค้าประเวณีและอันตรายในไทยกลับสร้างความไม่พอใจในโลกออนไลน์ เมื่อชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวและอาศัยในไทยต่างพร้อมใจกันออกมาโต้แย้งว่า "ประเทศไทยปลอดภัยกว่าอังกฤษและอเมริกามาก" ทำให้สารคดีที่ตั้งใจจะขายด้านมืด ต้องเผชิญกับคอมเมนต์ที่สวนกลับอย่างดุเดือดจนกลายเป็นประเด็นร้อนบน TikTok
สารคดีจาก BBC เรื่อง 'Thailand: The Dark Side Of Paradise' ที่เพิ่งฉายทาง iPlayer เมื่อวันที่ 8 ก.ย. กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดีย หลังจากตัวอย่างสารคดีถูกเผยแพร่ใน TikTok ช่อง "BBC" และแทนที่จะได้รับเสียงตอบรับในเชิงลบต่อประเทศไทย สารคดีกลับถูกโจมตีอย่างหนักจากผู้ชมแทน
สารคดีความยาวกว่า 1 นาที ที่ดำเนินเรื่องโดย ซาร่า แม็กเดอร์ม็อตต์ นักแสดงจากเรียลลิตี้ชื่อดัง โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการตามรอยด้านมืดของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการค้าประเวณีตามแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวอังกฤษจึงนิยมเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
ตามรายงานโปรโมต สารคดีเทปแรกมีการถ่ายทำที่ถนนข้าวสาร โดยอ้างว่าได้เข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยว่ามีการค้าประเวณี และถูกตำรวจไล่ติดตามเพื่อขอฟุตเทจที่บันทึกไว้
เมื่อ BBC เผยแพร่ตัวอย่างสารคดีนี้ใน TikTok เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา กลับมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 1,460 คอมเมนต์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่การโจมตีประเทศไทย แต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์สารคดีเรื่องนี้ว่านำเสนอข้อมูลด้านเดียวและเกินจริง
ตัวอย่างคอมเมนต์ที่ได้รับความสนใจสูงมีดังนี้:
"กรุงเทพฯ และด้านมืด? ฉันเดินถือโทรศัพท์ไปตามถนนที่เปลี่ยว ๆ ตอนตี 4 ในกรุงเทพฯ เป็นเดือน ๆ ไม่เคยเจอเรื่องร้ายเลย แต่ฉันไม่สามารถทำแบบเดียวกันได้ในอังกฤษ"
"ฉันอยู่เมืองไทยมา 5 ปีแล้ว เรื่องอาชญากรรมที่ได้ยินส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องในครอบครัว สิ่งเดียวที่เจอคือหมาไล่ตอนวิ่งออกกำลังกาย"
"ทำไมพวกเขาถึงพยายามทำให้ประเทศไทยดูอันตรายจัง? หัวเราะหนักมาก ประเทศไทยปลอดภัยกว่าสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเยอะมากจริง ๆ"
"ไม่เคยเห็น BBC ทำข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยบ่อยขนาดนี้มาก่อนเลย แปลกมากที่จู่ ๆ ก็ตีพิมพ์เรื่องราวในแง่ลบเกี่ยวกับประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่า"
"เมื่อวานที่เกาะสมุย ฉันเดินผ่านร้านขายเครื่องประดับกลางแจ้งที่เขียนป้ายว่า 'กลับมาใน 1 ชั่วโมง' ลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสหราชอาณาจักร ร้านคงถูกขโมยในไม่กี่นาที แต่ที่นี่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์"
อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ มีคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาเข้ามาเปรียบเทียบและแนะนำว่าควรไปเที่ยวกัมพูชาเพราะปลอดภัยกว่าประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับความเห็นโต้แย้งจากผู้ใช้อีกหลายรายเช่นกัน
การที่สารคดีของ BBC ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผู้ชมทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยในไทยและผู้ที่เคยมาเยือน ทำให้เห็นว่ามุมมองของผู้คนเกี่ยวกับประเทศไทยอาจแตกต่างจากสิ่งที่สื่อตะวันตกพยายามจะนำเสนออย่างสิ้นเชิง
@bbc Things get sticky for Zara and the crew 😳 #ThailandTheDarkSideOfParadise #ZaraMcDermott #Travel #Thailand ♬ original sound - BBC