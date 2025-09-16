บ.ก. ลายจุด แฉ "บัญชีม้า" ระบาดหนักที่สนามหลวง ชี้คนไร้บ้านตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพ มีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว

บ.ก. ลายจุด แฉขบวนการ "บัญชีม้า" ที่กำลังระบาดอย่างหนักในกลุ่มคนไร้บ้านที่สนามหลวง โดยระบุว่าสนามหลวงกลายเป็นแหล่งหากินของกลุ่มนายหน้าค้ามนุษย์ ซึ่งวิวัฒนาการจากการหลอกไปลงเรือประมง มาเป็นการว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยให้ค่าจ้างเพียง 500-5,000 บาทต่อบัญชี เผยอีกว่า นายหน้าเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยให้การสนับสนุน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้ธนาคารจะเริ่มตรวจสอบผู้ที่มาเปิดบัญชีอย่างเข้มงวด แต่กลับไม่มีหน่วยงานรัฐใดลงมาจัดการกับขบวนการที่ทำกันอย่างเป็นระบบนี้เลย พร้อมทิ้งท้ายอย่างเจ็บแสบว่า “...แล้วมิจฉาชีพที่อยู่ในไทย ใครจะกวาดล้าง?”
วันนี้ (16 ก.ย.) บ.ก. ลายจุด นักกิจกรรมทางการเมือง นักเขียน และอดีตประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา ได้ออกมาโพสต์ข้อความ สรุปสถานการณ์เรื่อง "บัญชีม้า" ที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสนามหลวง คาดถูกหลอกลวงโดยมีการว่าจ้างให้ "เปิดบัญชีม้า" เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย ทั้งนี้ บก.ลายจัดได้ระบุข้อความว่า
“บัญชีม้า ณ สนามหลวง
รู้หรือไม่ว่าคนที่ถูกชักชวนให้เปิดบัญชีม้ามากที่สุดและมีคนยอมทำสิ่งนี้แม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงและผิดกฎหมายคือ คนไร้บ้านที่สนามหลวง
สนามหลวงกลายเป็นชุมชนได้ด้วยปัจจัย 2 ประการคือ เป็นพื้นที่ๆมีรถเมล์ผ่านมากที่สุดแห่งหนึ่ง เหมือนเป็นชุมสายของรถเมล์ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมาจากส่วนไหนของกรุงเทพ มักจะมีเส้นทางที่เชื่อมต่อถึงสนามหลวงได้ ประกอบกับสนามหลวงเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้ผู้คนไปใช้ชีวิตบริเวณนั้นถ้าคุณไม่มีบ้านหรืองาน
และต่อให้ปิดสนาหลวงไปแล้ว แต่การเป็นชุมชนคนไร้บ้าน ไม่ว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง ไม่มีงาน หรือเพิ่งจะเดินทางมาหางานที่กรุงเทพหรือออกจากคุก สนามหลวงคือพื้นที่ๆรองรับทุกเหตุปัจจัย และที่นี่มีข้าวกล่องแจกฟรี มีคนที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกัน ไม่ต้องเคอะเขินมากนัก
ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ขบวนการนายหน้าจึงเกิดขึ้น เมื่อก่อนมีการหลอกว่าจะไปทำงานแล้วสุดท้ายเอาไปลงเรือประมง อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นพื้นที่หากินของขบวนการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง น้องๆหัวลำโพง หมอชิดในอดีต
วิวัฒนาการของการหลอกแรงงานไปทำงานในเรือประมง(นอกน่านน้ำ) เริ่มกลายเป็นแรงงานต่างด้าว เพราะคนไทยเรียนรู้และกลัวถูกหลอกมากขึ้น ยุคนี้การหลอกลวงจึงกลายเป็นการเปิดบัญชีม้า และการออกรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็มีคนเชิดเอาไปขาย
นายหน้าที่เดินหาคนเปิดบัญชีม้าก็คนแถวนั้นแหละโดยมี จนท รัฐ เป็นคนสนับสนุนอีกที หากินกันเป็นระบบ โดยค่าเปิดบัญชีม้าเริ่มต้นที่ 500-5000 บาท จนตอนนี้ธนาคารที่อยู่ใกล้สนามหลวงไหวตัว เวลาคนที่ดูแปลกๆคล้ายคนไร้บ้านมาเปิดบัญชีพนักงานธนาคารจะสอบถามมากเป็นพิเศษ แต่ไม่ยักมีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ตามมาดูขบวนการรับจ้างเปิดบัญชีม้าในพื้นที่
คนไร้บ้านหน้าใหม่มีเพิ่งขึ้นทุกวัน นายหน้าและขบวนการยังคงทำงานต่อไปภายใต้การดูแลของ จนท รัฐในพื้นที่ ทุกอย่างเป็นขบวนการ แต่สุดท้ายไปปิดบัญชีประชาชนกันมั่วไปหมด
ลองปลอมตัวไปเป็นคนไร้บ้านสัก 2-3 วัน รับรองว่ามีคนมาติดต่อให้ไปเปิดบัญชีม้า แล้วที่ออกข่าวว่ากวาดล้างมิจที่เขมร แล้วมิจที่อยู่ในไทย ใครจะกวาดล้าง เงินทั้่งนั้น“