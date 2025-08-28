กองทัพเรือ รวบ5คนไทยหนีจากเขมรลอบเข้าไทยอ้างถูกหลอกไปทำงานบ่อนกาสิโน-เปิดบัญชีม้า

จันทบุรี- กองทัพเรือ รวบ 5 คนไทยลอบข้ามแดนจากกัมพูชากลับไทยบริเวณชายแดนจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย อ้างถูกขบวนการค้ามนุษย์หลอกผ่านโลกออนไลน์ให้ไปทำงานในบ่อนกาสิโน- เปิดบัญชีม้าในเมืองปอยเปต
เย็นวานนี้ (27 ส.ค.) กองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4) ร้อย.ทพ.นย.543 ได้จับกุมบุคคลต้องสงสัย 5 ราย ขณะลักลอบข้ามแดนจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ บริเวณ ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทราบชื่อคือด้วย น.ส.ธิดารัตน์ อายุ 25 ปี ชาว จ.ชัยภูมิ, นายขจรยา อายุ 55 ปี ชาวภูเก็ต น.ส.นัฐพร อายุ 21 ปี ชาวสุราษฎร์ธานี นายกฤษณะ อายุ 21 ปี ชาวเชียงใหม่ และน.ส.สุนิษา อายุ 33 ปี ชาวสุราษฎร์ธานี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดเป็นคนไทยที่ถูกหลอกชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊กและไลน์) ที่มีแอดมินเป็นคนไทยให้เดินทางไปทำงานในบ่อนกาสิโนเมืองปอยเปต โดยมีข้อเสนอเป็นค่าตอบแทนสูงลิ่ว
และจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตนเองจำนวน 5-6 บัญชี เพื่อนำติดตัวไปยังกัมพูชาด้วย
โดยก่อนเดินทางทั้งหมดถูกนัดและให้เข้าพักที่บังกะโลแห่งหนึ่งใน อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนจะมีรถกระบะมารับตัวไปส่งยังจุดลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ จากนั้นจึงจะมีชาวเขมรมารับช่วงต่อ นำตัวเข้าไปยังตึกส่วนกลางบริเวณวงเวียน 25 ในเมืองปอยเปต ชื่อ “ซานโห” เพื่อรอการสแกนใบหน้า
จากนั้นยังได้ถูกยึดเอกสารติดตัว บัญชีธนาคาร และโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในทันที และสุดท้ายก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้
และเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทน-กัมพูชา คนไทยเหล่านี้ถูกนำตัวขึ้นรถมาส่งลงที่บริเวณหลังตลาดผซาปรม ก่อนจะมีชาวเขมรในพื้นที่เป็นผู้นำทางมาส่งข้ามแดนกลับเข้าสู่ประเทศไทย และถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินจันทบุรี ตรวจพบและควบคุมตัวได้
เจ้าหน้าที่จึงส่งมอบผู้กระทำผิดทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ประจำด่านตรวจถาวรบ้านผักกาด เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองในฐานความผิด “เป็นคนไทยเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งมิใช่ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง”
พร้อมทั้งได้ทำการบันทึกการควบคุมตัวและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวงในลักษณะดังกล่าว และขอความร่วมมือหากพบเบาะแสของขบวนการค้ามนุษย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และขอให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน