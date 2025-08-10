ก.ล.ต. คุมเข้มมาตรฐานสินทรัพย์ดิจิทัล-สกัดบัญชีม้า เริ่ม 13 ส.ค.

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการร่วมรับผิดชอบ เดินหน้าผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกวาดล้างบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลต่อเนื่อง
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมผิดชอบความเสียหาย (shared responsibility) หากละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดจนเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย ตาม พ.ร.ก. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดการบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เตือนประชาชนระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อ และหากรับจ้างเปิดบัญชีม้ามีความผิดตามกฎหมาย
ปัจจุบันการหลอกลวงลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ถือเป็นภัยสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนไทยจำนวนมาก โดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีในทางที่ผิดกฎหมาย ด้วยการใช้ “บัญชีม้าธนาคาร” เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้กระทำผิดและหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนมาใช้ “บัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าบัญชีม้าธนาคาร เพื่อหลบเลี่ยงการสกัดกั้นและปราบปรามของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568* และเพิ่มการคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการปัญหาบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568**
สำหรับการดำเนินการสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมาโดยตลอด รวมทั้งยกระดับการสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานการดำเนินการสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Industry Standard) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ก.ล.ต. ได้ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจฯ ให้ดำเนินการตามมาตฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
รวมทั้ง ก.ล.ต. ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สมาคมธนาคารไทย TDO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามบัญชีม้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับข้อมูลรายชื่อบัญชีม้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการคัดกรองลูกค้า และได้สกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้วกว่า 29,000 บัญชี รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่อายัดไว้ได้ประมาณ 186 ล้านบาท (ยอดสะสม ณ 30 มิถุนายน 2568)
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนระมัดระวังการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และขอย้ำว่า การรับจ้างเปิดบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ”
หมายเหตุ
* ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 กำหนดให้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย หากละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
** ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2568 เรื่องมาตรฐานและมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล