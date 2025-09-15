"แพรรี่ ไพรวัลย์" ยก "พระพยอม" เป็นพระเพียงรูปเดียวที่ยังคงมั่นใจและศรัทธา

“แพรรี่ ไพรวัลย์” โพสต์ข้อความยกย่องพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เผยว่ายังมั่นใจและฝากความศรัทธาเอาไว้ได้อย่างเต็มที่
วันนี้ (15 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “แพรรี่ ไพรวัลย์” ได้โพสต์ภาพของตนขณะยังบวชเป็นพระ ถ่ายกับพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
พร้อมข้อความระบุว่า “เปิดประวัติใครก็เปิดไป แต่อย่าเปิดประวัติพระพยอมนะคะ รูปนี้ดิฉันเคารพศรัทธาของดิฉันมาก ถ้าพูดถึงความนับถือในตัวบุคคล ก็เห็นจะเหลือแค่หลวงพ่อพยอมเท่านั้นแล้วแหละ ที่ดิฉันยังคงมั่นใจและฝากความศรัทธาเอาไว้ได้อย่างเต็มที่“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น นับถือเหมือนกันค่ะ เคยมาเทศน์ที่จังหวัด ขำตั้งแต่เป็นนักเรียน ชอบมาก, ครั้งหนึ่งท่านมาเทศนา แถมหิ้วมะม่วงมาแจกตอนเป็นนักศึกษาด้วย ยินดีมากที่ได้เจอท่าน ครั้งหนึ่งในชีวิต, ถ้าพระพยอมเก๊ เราคงเลิกนับถือพระแล้วจริงๆ นับถือแค่พระธรรมของพระพุทธเจ้าพอ