“แพรรี่” เรียกร้อง “หลวงพ่ออลงกต” แจงเงินสด 2.7 ล้านบาท ที่ฝากอดีตไวยาวัจกรคือเงินอะไร?

แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เรียกร้อง “หลวงพ่ออลงกต” แจงกรณีฝากเงินสด 2.7 ล้านไว้ที่อดีตไวยาวัจกร ถามคือเงินอะไร?? เพื่อความเป็นธรรมของหลวงพ่อ
วันนี้ (11 ส.ค.) เฟซบุ๊ก แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์เรียกร้อง “หลวงพ่ออลงกต” พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี ชี้แจงทำไมต้องฝากเงินสด 2.7 ล้านไว้ที่อดีตไวยาวัจกร
โดยระบุว่า “อยากรู้ค่ะว่าเงิน 2,700,000 ที่ทายาทอดีตไวยาวัจกรเอามาคืนหลวงพ่อ คือเงินอะไรคะ และทำไมหลวงพ่อถึงต้องเอาเงินสดเยอะขนาดนี้ไปฝากอดีตไวยาวัจกรของวัดไว้ เพื่อความเป็นธรรมของพ่อนะคะ ช่วยชี้แจงด้วย“
ซึ่งก่อนหน้านี้ ทายาทอดีตไวยาวัจกรของวัด ได้ออกชี้แจงผ่าน แพรรี่-ไพรวัลย์ วรรณบุตร ถึงที่ดินและเงินสด 2.7 ล้านบาท ระบุว่า “ทายาทของอดีตไวยาวัจกรชี้แจงมาทางดิฉันดังนี้ค่ะ บอกว่ายินดีคืนทุกอย่างให้วัด และไม่เคยพูดว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา
เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย ขอให้ทุกคนลองอ่านดูและคอมเม้นต์อย่าสุภาพงดการหมิ่นประมาทนะคะเท็จจริงอย่างไรดิฉันไม่ทราบ
คุณแพรี่ครับ
ผมคือ 1 ในทายาทคุณธนชัย
เรื่องที่ดิน มีเพียง 740 ไร่
ทางเรายินดีคืนหมด แม้กระทั่ง เงิน 2,700,000
ที่หลวงพ่ออ้างว่าฝากอาไว้
เราก็นำไปคืน โดยหลวงพ่อก็ไม่มีหลักฐานในการฝากหรือสมุดบัญชี หลวงพ่ออ้างว่าหลวงพ่อฝากอาไว้
เรื่องที่ทางคุณทนายเกิดผลพูดว่า อยากได้ก็ไปฟ้องเอาทางเราไม่เคยพูด วันที่นำเงินไปคืน เราโอนมอบกรรมสิทธิ์คืนรถให้ เดิมคุณ...บอก มี 6 วันไปโอนมอบ มี 11 โดยทางวัดอ้างว่าเป็นของวัด เราก็คืน พร้อมโฉนดที่ดินตัวจริงอีก 340 ไร่ที่เราค้นเจอจากห้องพักที่คุณธนชัยเสีย
ทางเรามีแค่นี้ เราเซ็นมอบอำนาจให้วัด เพราะทางวัดบอกว่าเซ็นมอบอำนาจ แล้ววัดจัดการได้ ทางเราวิ่งตั้งผู้จัดการ วันนั้นทางวัดไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย ค่าทนาย ตั้งผู้จัดการมรดก และทุกอย่าง เราทำกันเอง วัดมีหน้าที่เซ็นรับอย่างเดียว
เสียแค่น้ำดื่ม 3 ขวด
แล้วสุดท้าย วัดโอนไม่ได้ เลยติดต่อเรามาอีกครั้ง เรื่องที่ดินที่คาราคาซัง วัดจะไห้เราเดินทางไปคุยกับด็อกเตอร์ แต่ทางผู้จัดการมรดก ปฎิเสธไป 1 ครั้งว่าไม่สะดวกเพราะทางผู้จัดการมรดกทำเกี่ยวกับราชการ แล้วติดธุระทางราชการ เลยปฏิเสธไปว่าไม่สะดวก
ทางเราไม่ได้มีการพูดแบบที่ทนายเกิดผลอ้างเบื้องต้นว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา แล้วไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่มา แล้วไม่มีหนังสือทวงถามตามที่กล่าวอ้าง เรื่องเรารับรู้หลังจากปู่ตาย แต่วัดไม่เคยช่วยเราดำเนินการอะไร ทั้งที่สร้างปัญหาให้พวกเรา คำว่าคุณอาของวรสุดา เป็นคำย่อมาจากอาจารย์
วรสุดา ไม่ใช่ญาติครับ
ขออนุญาตชี้แจงประมาณนี้ครับ
ผมไม่กล้าเมนต์หรืออธิบายครับกลัวคนที่ถล่มครับ เราไม่เคยโอนที่มาเป็นของเรา โฉนด ก็คืนไป 340 โดยประมาณครับ โฉนดที่เหลือที่ญาติผมตอนนี้ ไม่มีเลย มีแต่ที่เราก๊อปปี้ไว้เป็นหลักฐานวันส่งมอบครับ ผมพยายามติดต่อตามเพจครับ แต่ยังไม่มีใครตอบครับ“