xs
xsm
sm
md
lg

“แพรรี่” ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ปมดูถูกปริญญาไทย ลั่น “เหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ประเด็นดูถูกปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลั่น มึ...เหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า

จากกรณีสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติเพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นั้น ต่อมา “ฮุนเซน” โต้กลับ บอกจำชื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องเพิกถอน เพราะโยนลงชักโครกไปแล้วเมื่อปี 2551 ตอนไทยบุกปราสาทพระวิหาร

ล่าสุด วันนี้ (9 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” โพสต์ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ระบุว่า “ทำเป็นดูถูกปริญญาประเทศไทยนะคะอีวุ้นเส้น แหม่ การศึกษาอย่างโคตรจะล้าหลังเลยประเทศมึง เด็กเขมรมาเรียนฟรีที่โรงเรียนไทยเต็มไปหมด หนึ่งในนั้นรวมถึงอีทูตปากดีที่พึ่งกลับประเทศไปด้วยค่ะ “

และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า ”อย่างมึงไม่เหมาะกับใบปริญญาถูกแล้วค่ะ เพราะมึงเหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า“

ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก เช่น มีทุกอย่าง ยกเว้นสมอง , ไม่ควรใช้งบประมาณไปสอนเด็กเขมรแล้วนะคะ เด็กไทยยังรองบอีกมากมาย , จัดไปแม่ พวกเนรคุณ อีละแวกอย่าให้มันอยู่จัดไปเลย , มันไม่เหมาะใบปริญญา หนังหน้ามันเหมาะใบตาลปัตร นอนในโลง พร้อมสวด





“แพรรี่” ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ปมดูถูกปริญญาไทย ลั่น “เหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า”
“แพรรี่” ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ปมดูถูกปริญญาไทย ลั่น “เหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า”
“แพรรี่” ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ปมดูถูกปริญญาไทย ลั่น “เหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า”
กำลังโหลดความคิดเห็น