“แพรรี่” ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ปมดูถูกปริญญาไทย ลั่น “เหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า”

แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ประเด็นดูถูกปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลั่น มึ...เหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า
จากกรณีสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติเพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นั้น ต่อมา “ฮุนเซน” โต้กลับ บอกจำชื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องเพิกถอน เพราะโยนลงชักโครกไปแล้วเมื่อปี 2551 ตอนไทยบุกปราสาทพระวิหาร
ล่าสุด วันนี้ (9 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” โพสต์ฟาดกลับ "ฮุน เซน" ระบุว่า “ทำเป็นดูถูกปริญญาประเทศไทยนะคะอีวุ้นเส้น แหม่ การศึกษาอย่างโคตรจะล้าหลังเลยประเทศมึง เด็กเขมรมาเรียนฟรีที่โรงเรียนไทยเต็มไปหมด หนึ่งในนั้นรวมถึงอีทูตปากดีที่พึ่งกลับประเทศไปด้วยค่ะ “
และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า ”อย่างมึงไม่เหมาะกับใบปริญญาถูกแล้วค่ะ เพราะมึงเหมาะกับใบมรณบัตรมากกว่า“
