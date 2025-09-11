"แม่ทัพกุ้ง" แนะคิดให้ดีเรื่องเปิดด่าน เอื้อเขมรเข้มแข็งขึ้นทำร้ายทหารไทย ส่งเสริมบ่อนพนันสแกมเมอร์ ใครได้ประโยชน์

แม่ทัพภาคที่ 2 ย้ำ คิดให้ดีเรื่องเปิดด่าน เอื้อเขมรเข้มแข็งขึ้น ทำร้ายทหารไทย ส่งเสริมบ่อนพนัน สแกมเมอร์ ถามใครได้ประโยชน์ ย้อนคำพูดผู้ใหญ่ยึดประโยชน์ชาติมาก่อน ระบุต้องฟังเหตุผลรัฐบาล มีสติรับข่าวสาร ชี้ประชาชนมีหนึ่งเสียงต้องรวมพลังดูแลประเทศไทย
วันที่ 11 ก.ย.2568 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เพื่อการรักษาอธิปไตยของชาติ”ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยช่วงหนึ่งของการซักถามมีประชาชนรายหนึ่ง ได้สอบถาม ความคิดเห็นเรื่องข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย- กัมพูชา หรือ จีบีซี ในการพิจารณาเปิดด่านชายแดน พลโทบุญสิน ตอบว่า เป็นคำถามที่คนไทยอยากทราบ ตนมองว่าคนไทยทำไมต้องมาเถียงเรื่องเปิด-ปิดด่าน เพราะ เรื่องนี้สำคัญ เพราะการเปิด-ปิดด่านส่งผลต่อเศรษฐกิจของเขมร เพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย ซึ่งการปิดด่านทำให้คนไทยไม่สามารถไปเล่นการพนันได้ และทำให้คนข้ามไปเป็นสแกรมเมอร์ไม่ได้ ต้องยอมรับว่า คนไทยบางส่วนข้ามไปเขมรเพื่อไปทำหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเอง
แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ฝั่งนั้นมีทั้งบ่อนคาสิโน และที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดน สินค้าบางส่วน เช่นปูนซีเมนต์ น้ำมัน จะกลับมาทำร้ายทหารไทย การทำให้เขาไม่เดือดร้อนรบกับประเทศไทยก็อยู่ได้ เพราะเขามีกินตลอด นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องปิดด่าน มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน พี่น้องที่ค้าขายกระทบ ก็ต้องยอมรับว่ากระทบ แต่พี่น้องที่ค้าขายบางคนให้สัมภาษณ์ว่าบางท่านยอมให้ปิดด่านขอให้ประเทศไทยรบชนะเท่านั้น การเปิดด่านทำให้เขาเข้มแข็ง น้ำมันและปูนซีเมนต์ รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภคก็จะเข้าไป ซึ่งมาจากประเทศไทยทั้งนั้น แม้กระทั่งเรื่องการเปิดด่านมีประชาชน ถูกมอมเมาจากบ่อนการพนัน หมดเนื้อหมดตัว เป็นหนี้สิน อันนี้ก็มาจากเรื่องการเปิดด่านจึงไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์ของใคร
“แม่ทัพฯ ถึงบอกเสมอว่าคิดให้ดีเรื่องด่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ และขอให้พวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารรัฐบาลก็อาจจะมีเหตุผลของเขาต้องฟังว่าเป็นอย่างไร ต้องให้เรามีสติในการรับรู้ข่าวสารและช่วยกันดูแลประเทศไทยของเรา หนึ่งเสียงรวมกันก็ไปหลายเสียง นี่คือความเห็นของผม”พลโท บุญสินกล่าว