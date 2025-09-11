มทภ.2 ชี้หากไทยเปิดด่าน เท่ากับหนุนกัมพูชาให้เข้มแข็ง ย้อนมาทำร้ายทหารไทย

วันนี้ (11 ก.ย.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 บรรยายพิเศษหัวข้อ รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เพื่อการรักษาอธิปไตยของชาติ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยช่วงหนึ่งกล่าวถึงเรื่องข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ในการพิจารณาเปิดด่านชายแดน ว่า เป็นคำถามที่คนไทยอยากทราบ ตนมองว่า คนไทยทำไมต้องมาเถียงเรื่องเปิด-ปิดด่าน เพราะเรื่องนี้สำคัญ เพราะการเปิด-ปิดด่านส่งผลต่อเศรษฐกิจของกัมพูชา เพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย ซึ่งการปิดด่านทำให้คนไทยไม่สามารถไปเล่นการพนันได้ และทำให้คนข้ามไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้ ต้องยอมรับว่า คนไทยบางส่วนข้ามไปกัมพูชาเพื่อไปทำหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเอง โดยฝั่งนั้น มีทั้งบ่อนคาสิโน และที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดน สินค้าบางส่วน เช่น ปูนซีเมนต์ น้ำมัน จะกลับมาทำร้ายทหารไทย การทำให้เขาไม่เดือดร้อน รบกับประเทศไทยก็อยู่ได้ เพราะเขามีกินตลอด นี่คือเหตุผลว่า ทำไมต้องปิดด่าน มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่า ผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน พี่น้องที่ค้าขายกระทบก็ต้องยอมรับว่ากระทบ แต่พี่น้องที่ค้าขายบางคนยอมให้ปิดด่าน ขอให้ประเทศไทยรบชนะเท่านั้น
การเปิดด่านทำให้เขาเข้มแข็ง น้ำมันและปูนซีเมนต์ รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภคก็จะเข้าไป ซึ่งมาจากประเทศไทยทั้งนั้น แม้กระทั่งเรื่องการเปิดด่านมีประชาชน ถูกมอมเมาจากบ่อนการพนัน หมดเนื้อหมดตัว เป็นหนี้สิน อันนี้ก็มาจากเรื่องการเปิดด่านจึงไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์ของใคร พร้อมย้ำว่า คิดให้ดีเรื่องด่าน ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารรัฐบาลก็อาจจะมีเหตุผลของเขาต้องฟังว่าเป็นอย่างไร ต้องให้เรามีสติในการรับรู้ข่าวสารและช่วยกันดูแลประเทศไทยของเรา หนึ่งเสียงรวมกันก็ไปหลายเสียง นี่คือความเห็นของผม
