"เทพมนตรี" เปิดแผนที่ไทยเคยใช้สู้คดีปราสาทพระวิหาร ซัดกรมสนธิสัญญาฯ ลืมกำพืดไปยอมรับ 1 ต่อ 2 แสน

“เทพมนตรี” เผยภาพแผนที่ที่ไทยเคยใช้ต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร แสดงเส้นสันปันน้ำ ขอบหน้าผา ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตไทย ตรงตามอนุสัญญา 1904 แต่ต่อมากรมสนธิสัญญาฯ กลับไปยอมรับแผนที่ 1 ต่อ 200,000 เตือนระวังจะติดคุก จี้ยกเลิก MOU43 ก่อนจะสาย
วันนี้(11 ก.ย.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ภาแผนที่ในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm พร้อมข้อความว่า แผนที่ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเคยต่อสู้ในคดีปราสาทพระวิหารเมื่อ พ.ศ. 2502-2505 แสดงสันปันน้ำที่ขอบหน้าผา และปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตแดนประเทศไทย ตรงตามอนุสัญญา ค.ศ.1904
ไทยไม่เคยยอมรับแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ว่าเป็นผลงานของข้าหลวงผสม สยาม-อินโดจีนฝรั่งเศส แต่ตอนนี้กรมสนธิสัญญาและกฎหมายไปยอมรับแผนที่ทุกระวางเสียแล้ว
ใช้กับลาว พ.ศ.2539
ใช้กับเขมร พ.ศ. 2543
“คนที่นำมาใช้คือกรมสนธิสัญญาฯ ลืมกำพืดตนเองที่เคยต่อต้านแผนที่ชุดนี้ จะได้ติดคุกกันระนาวในครั้งนี้ ยกเลิก MOU43 ก่อนจะสายไปครับ”