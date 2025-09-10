4 โปรโมเตอร์ดัง DnD - ZENSE MORE - Viu Thailand - one X จับมือประกาศศักดาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของตลาดมิวสิกเฟสฯ ริมทะเล "Chang Music Connection Presents Ta-Lay Music Festival"

ตลาดมิวสิกเฟสติวัลไทยที่เต็มไปด้วยงานดนตรีนับสิบตลอดปี การสร้างเทศกาลที่ผู้คนล็อควันในปฏิทินว่า “ต้องไป” ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป เพราะผู้ชมวันนี้ไม่ได้เลือกเพียงจากรายชื่อศิลปินหรือความอลังการของเวที แต่ต้องการ “ประสบการณ์” ที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจน จนสามารถเล่าเป็นเรื่องราวที่แชร์ต่อได้และทำให้อยากกลับมาอีกในปีถัดไป
นี่คือโจทย์ที่ "Chang Music Connection Presents Ta-Lay Music Festival" ตั้งใจมาตอบอย่างเฉียบขาด จากการรวมพลังของ 4 โปรโมเตอร์ดังระดับท็อปของวงการ ที่นำทัพโดยผู้บริหารมากฝีมือ ประกอบไปด้วย นิธิวัฒน์ เจนเจษฎา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จำกัด (The Dream and Destiny (DnD)) คือผู้เล่นตัวจริงด้านอีเวนต์ โปรดักชัน และคอนเสิร์ต ที่เคยอยู่เบื้องหลังงานระดับ sold-out มาแล้วนับไม่ถ้วน, วราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ZENSE MORE) ผู้ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์ที่แม่นยำทั้งในเชิงโปรดักชันและการเล่าเรื่อง,
อคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu (วิว) ประเทศไทย (Viu Thailand) แพลตฟอร์มสตรีมมิงที่เข้าใจพฤติกรรมผู้ชมออนไลน์อย่างลึกซึ้ง พร้อมดาต้าอินไซต์ระดับพรีเมียม และ ณภคพมน สุพานิชวรภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันเอ็กซ์ โทเทิล โซลูชั่น จํากัด (one X) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ที่เน้น Customer Experience ออกแบบแอคทิเวชันได้โดนใจคนรุ่นใหม่
การจับมือกันครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียง Collaboration แต่เป็นการประกาศศักดาสร้างปรากฏการณ์ในวงการมิวสิกเฟสติวัลไทย ที่ออกแบบประสบการณ์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมเซ็ตมาตรฐานใหม่ของมิวสิคเฟสฯ ที่ครบลูป ด้วยคอนเซ็ปต์ “เทศกาลดนตรีริมทะเลที่รวมทุกความหลากหลาย ให้มาอยู่ในคลื่นเดียวกัน”
"Chang Music Connection Presents Ta-Lay Music Festival" ถูกวาง Positioning ให้เป็นมากกว่าคอนเสิร์ตกลางแจ้ง แต่เป็น New Beachside Community ที่รวมคนรักดนตรี แฟชั่น และปาร์ตี้ ไว้ในพื้นที่เดียวกัน ให้ทุกมุมของงานกลายเป็นรันเวย์ริมทะเลและคอนเทนต์ที่ทุกคนอยากแชร์ ตั้งแต่แฟนเพลงสายร็อกและฮิปฮอป ไปจนถึงคนที่โหยหาปาร์ตี้ใต้แสงดาว โดยเริ่มต้นจากการวางแผนสื่อสารที่ใช้ทั้งพลังของศิลปินแถวหน้าอย่าง BODYSLAM, POTATO, PARADOX, JOEYBOY, KLEAR, TILLY BIRDS, PROXIE, ATLAS และ YES INDEED ร่วมกับกลยุทธ์การตลาดแบบ Insight-driven ที่ออกแบบประสบการณ์ให้ตรงกับเพอร์โซนาของกลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ The Wave Chaser ที่ตามทุกคลื่นเฟสติวัล, The Shore Star แฟชั่นไอคอนที่เห็นงานเป็นรันเวย์, The Vibe’s Drinker ผู้เสพบรรยากาศดนตรี + ทะเล และ The Local Vibe Tribe คนพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่รักงานเฟสติวัล
กลยุทธ์เริ่มตั้งแต่เฟส Awareness ที่สร้างภาพจำผ่าน Master KV, Tagline และคอนเทนต์ออนไลน์ ก่อนจะขยับเข้าสู่ Excitement ด้วยการเปิดเผยไลน์อัปศิลปิน การใช้ KOLs สายแฟชั่นและดนตรีสร้างแคมเปญ “Outfit ไปท้าเล” และการทำแอคทิเวชันแบบที่ไม่เคยมีในตลาดไทยมาก่อนอย่าง TukTuk Karaoke — คาราวานรถตุ๊กตุ๊กคาราโอเกะวิ่งกลางเมืองเพื่อโปรโมตงาน พร้อมถ่ายคลิปไวรัลสร้างกระแสในโซเชียล
จากนั้นเข้าสู่เฟส Action ด้วย Promotion บัตรราคาพิเศษ ราคาแพ็คคู่ และ VIP Package รวมที่พัก และสิทธิพิเศษมากมายในงาน ในจำนวนจำกัด ที่ดึง FOMO (Fear of Missing Out) ให้คนตัดสินใจซื้อทันที และปิดท้ายด้วย Community Loyalty ผ่านการให้ผู้ร่วมงานเป็น Brand Ambassador โดยสมัครใจ แชร์ภาพและบอกต่อเชิญชวนให้เกิดการกลับมาซ้ำในปีถัดไป
สิ่งที่ทำให้ "Chang Music Connection Presents Ta-Lay Music Festival" แตกต่างจากมิวสิกเฟสฯ อื่น จึงไม่ใช่เพียงการโปรโมตโปรดักชันอลังการ หรือไลน์อัปศิลปินที่ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชัน
แต่คือการวางตัวเป็น Brand Festival มิวสิคเฟสติวัลที่มอบประสบการณ์ครบทุกไวบ์ทั้ง LOOK – อวดลุคสุดชิคกลางชายหาด, FASHION – สนุกกับการแต่งตัวมาดูคอนเสิร์ตได้แบบไร้ขีดจำกัด และ RUNWAY – ทุกมุมของงานคือรันเวย์ที่สามารถแชร์คอนเทนต์ได้ จนทำให้คำว่า “ถ้าไม่ไปคือ Out” กลายเป็นความรู้สึกที่จับต้องได้ในกลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์จากการเดินเกมโปรโมชันและกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นระบบก็ชัดเจน และได้รับผลตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย เมื่อเปิดขายบัตรเพียงไม่กี่วัน VIP Package ที่รวมที่พัก Baba Beach Club, Fast Lane และห้องน้ำ VIP ก็ Sold out! ไปอย่างรวดเร็ว สะท้อนพลังของแบรนด์และความต้องการของตลาดที่พร้อมโอบรับเทศกาลนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในงาน Must-Go แห่งปีทันทีที่ประกาศตัว
"Chang Music Connection Presents Ta-Lay Music Festival" จัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2568
ที่ Triple Tree Beach Resort ชะอำ เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ 7/11 ทุกสาขา และ www.allticket.com ในราคาเพียง 1,290 บาท (จากปกติ 2,390 บาท) คุ้มสุดๆ กับบัตรคอนเสิร์ตแพ็คคู่ 2 ใบ ในราคา 2,390 บาท พิเศษ! สามารถผ่อนชำระค่าบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ผ่าน All Ticket เมื่อมียอดซื้อ 1,500 บาทขึ้นไป **เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/talaymusicfest