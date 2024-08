Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 14 เตรียมมาฟังเพลงข้ามคืนไปกับ 15 ศิลปิน ในเทศกาลดนตรีต้อนรับฤดูหนาว ที่สวนผึ้ง ราชบุรี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับปีที่ 14 ของเทศกาลดนตรียืนหนึ่งใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่ปีนี้ Create Intelligence ผู้จัด เปิดไลน์อัพ 15 ศิลปินที่จะมาสร้างความสุขตลอด 15 ชั่วโมง บนเวที SoLS แบบข้ามคืนจากวันเสาร์สู่เช้าวันอาทิตย์ ให้ทุกคนที่มาได้เต็มอิ่มไปทั้งเพลงรัก เพลงร็อก เริ่มตั้งแต่สายร็อกนำโดย BODYSLAM (บอดี้สแลม) กับครั้งแรกในเทศกาลดนตรี SoLS / COCKTAIL (ค็อกเทล) ที่อาจเป็นปีสุดท้ายบนเวที SoLS / PARADOX (พาราด็อกซ์) / EBOLA (อีโบลา) / THE RICHMAN TOY (เดอะริชแมนทอย) เช่นเดียวกับสายรักที่ขนศิลปินชื่อดังหลากหลาย นำโดย PALMY (ปาล์มมี่) / VIOLETTE WAUTIER (วี วิโอเลต) / POLYCAT (โพลีแคต) / BOWKYLION (โบกี้ไลอ้อน) / THE TOYS / 4EVE (โฟร์อีฟ) / ALLY (แอลลี่) / SINGTO NUMCHOK (สิงโต นำโชค) / PURPEECH (เพอพีช) และ YourMOOD (ยัวร์มู้ด)โดยในปีนี้ SoLS มาในธีม ‘ MONOPOLY ’ ที่จะเนรมิตเวที และบรรยากาศของงานให้เป็นเกมกระดานมหาสนุกที่หลายคนเคยสัมผัส โดยผู้จัดได้ออกแบบพื้นที่กิจกรรมให้ได้ถ่ายรูป และเล่นเกมบนกระดานเกมที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงไปเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกกับก๊วนเพื่อน หรือคู่รัก ที่ ‘น้องแกะ’ มาสคอตของงานจะร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน เต็มอิ่มไปด้วยโซนกิจกรรมต่างๆ พร้อมร้านอาหารที่คัดสรรมาหลากหลาย และเครื่องดื่มหลากสไตล์ให้ได้ใช้ชีวิต สัมผัสความสุขแบบเต็มอิ่ม 15 ชั่วโมงจัดเต็ม การันตี 14 ปีของเทศกาลดนตรียืนหนึ่งในสวนผึ้ง ที่ไม่อยากให้คุณพลาด รีบกดบัตร สำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เริ่มจากบัตร Single Sheep ราคา 1,200 บาทต่อ 1 ใบ (จากปกติ 1,600 บาท), บัตร Double Sheep ราคา 2,200 บาทต่อ 2 ใบ (จากปกติ 3,200 บาท) ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น !!! ราคานี้พลาดแล้วพลาดเลย นอกจากนี้ สำหรับชาว SoLS ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบ VIP มีบัตรให้เลือก ไม่ว่าจะมาเป็นก๊วน บัตร 4Ever VIP ราคา 16,000 บาทต่อ 4 ใบ (จากปกติ 20,000 บาท), มาเป็นคู่ บัตร Double VIP ราคา 9,000 บาทต่อ 2 ใบ (จากปกติ 10,000 บาท), หรือมาคนเดียว บัตร Single VIP ราคา 5,000 บาทต่อ 1 ใบ ซึ่งต้องบอกเลยว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ความพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทางเข้างานพิเศษ รวดเร็วทันใจ, ที่จอดดรถและห้องน้ำ VIP, โซนที่นั่งยกระดับ, Welcome Drink, เก้าอี้แคมป์ SoLS Limited Edition นั่งสบาย นำกลับบ้านได้เลย และฟรี! เข้าชมเวเนโต้ สวนผึ้ง ก่อนเข้างาน สำหรับบัตร VIPนี้ เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แอบกระซิบว่ามีจำนวนจำกัด ซื้อบัตรได้ที่ Application : The Concert หรือ https://bit.ly/Sols14TicketPRติดตามรายละเอียด SoLS14 : https://www.facebook.com/Seasonoflovesong