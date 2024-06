ครั้งแรกของเทศกาลร็อกสายฟ้าฟาด Chang Music Connection Presents Thunder Festival ดินแดนแห่งใหม่ที่ขน 12 ศิลปินร็อกสุดเดือดมาไว้บนเวทีเดียว

ถึงเวลาของความสนุกรูปแบบใหม่ ที่ บริษัท Create Intelligence (CI) ผู้จัดงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ Season of Love Song และ Singing in the Rain ได้สร้างประสบการณ์ความสนุกแบบเต็มอิ่มให้กับแฟนๆ มาแล้วนับไม่ถ้วน..กลับมาครั้งนี้ได้เตรียมความพิเศษครั้งใหญ่ เอาใจคนรักงานมิวสิคเฟสติวัล เดินทางมาสัมผัสเทศกาลดนตรีร็อกใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก Chang Music Connection Presents Thunder Festival ปรากฏการณ์เทศกาลดนตรีร็อกสายฟ้าฟาด ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนพื้นที่สุดเท่…สร้างสรรค์บรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางผาหินทราย ติดแม่น้ำแคว ให้เต็มไปด้วยความเดือดจากพลังของชาวร็อกแทน!!โดยได้รวบรวมวงร็อกชั้นนำระดับประเทศถึง 12 วง นำโดย LOMOSONIC, POTATO, FLURE, COCKTAIL, SWEET MULLET, EBOLA, GREASY CAFÉ, PAPER PLANE, PARADOX, BOMB AT TRACK, HARD BOY และ THE RICHMAN TOY มารวมกันไว้บนเวทีเดียว ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 ที่ SINKAN SAND PLANT จ.กาญจนบุรี ถือเป็นการรวม Line up หลากหลายค่าย ให้ชาวร็อกได้ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ต่อเนื่องสุดมันส์ ที่จะชวนให้ได้ตะโกนตามกันอย่างไม่มีพักมากกว่า 12 ชั่วโมงเต็ม เรียกได้ว่า Chang Music Connection Presents Thunder Festival เป็นดินแดนแห่งใหม่ของชาวร็อกที่จะมาร่วมแสดงพลัง เพื่อสัมผัสประสบการณ์เทศกาลดนตรีร็อกสายฟ้าฟาด ที่สนุกเหนือธรรมชาติไปด้วยกัน!!มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ร็อกรูปแบบใหม่ไปด้วยกัน ใน Chang Music Connection Presents Thunder Festival วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 ที่ SINKAN SAND PLANT จ.กาญจนบุรี เริ่มจำหน่าย บัตร EARLY ROCK ราคา 700 บาท จากปกติ 999 บาท ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ https://bit.ly/ThunderTicket และจุดจำหน่ายของ Thaiticket Major ทุกสาขา และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thunderfestt