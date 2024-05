“Rock on The Beach 2024” กระหึ่ม กระตุ้นศก.ระยอง สะพัดกว่า 150 ล.

จบลงอย่างสวยงาม พร้อมสร้างปรากฏการณ์ด้วยการ Sold Out หมดเกลี้ยงทันทีใน 3 นาที ทำให้พิสูจน์ได้ถึงคุณภาพการจัดงานของทีมผู้จัดงานอย่าง “GFest” (จีเฟส) หน่วยงานภายใต้ “GMM SHOW” (จีเอ็มเอ็มโชว์) ในการบุกภาคตะวันออก โดยเลือกจัดเทศกาลดนตรีร็อกริมทะเลแบรนด์ใหม่ล่าสุดครั้งแรกในไทย กับงาน Chang Music Connection presents “Rock on The Beach 2024” (ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ “ร็อก ออน เดอะ บีช 2024”) ในพื้นที่จังหวัด “ระยอง” ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในส่วนของพื้นที่จัดงานอย่าง “หาดแหลมเจริญ” ที่สามารถรองรับผู้เข้างานหลักหมื่นคนได้ พร้อมขนกองทัพศิลปินร็อกระดับแถวหน้าของเมืองไทยขึ้นโชว์พลังเสียงกันสุดเดือด ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลริมทะเล และความสนุกสนานของเหล่าแฟนเพลงนับหมื่นที่หลั่งไหลเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาทั้งนี้ หัวใจสำคัญในการปั้นแบรนด์เทศกาลดนตรีใหม่ของ “GMM SHOW” (จีเอ็มเอ็มโชว์) เพื่อขยายไปยังพื้นที่ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คือ การให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่ก่อนเสมอ และต้องเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายให้มากที่สุด ดังนั้น การจัดงานร็อกออนเดอะบีชนี้ นอกเหนือจากประสบการณ์ทางดนตรีที่ตั้งใจจะมอบให้ทุกคนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน คือ การเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ ที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในภาคตะวันออก รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยอง และเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชนได้มาทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เติบโตไปพร้อมกันนางสาวฝากฝัน ศรีสันติสุข Director-Showbiz Promoter - Gfest - GMM SHOW บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จของเทศกาลดนตรีริมทะเลในครั้งนี้ว่า “งานร็อกออนเดอะบีช 2024 ในครั้งแรกนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากแฟนเพลงชาวภาคตะวันออก เราเตรียมงาน และความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับแฟนเพลงกว่าหมื่นคนที่มาร่วมงาน เราในฐานะผู้จัดงานขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้หากจะพูดถึงการสร้างแบรนด์เทศกาลดนตรีร็อกแบรนด์ใหม่นี้ แน่นอนว่าเราไม่ได้มองแค่ภาพของการจัดเทศกาลดนตรีริมทะเล แต่เรามองถึงความสำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้กับคนระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ผ่านการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการดึงเข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ ทำให้การจัดงานครั้งแรกนี้เราได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนวดแผนไทยบ้านดอน จังหวัดระยอง มาร่วมออกบูธนวดภายในงาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากนี้ เราได้ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง และได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากแฟนเพลงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกันคัดแยกและทิ้งขยะตามจุดที่ได้จัดเตรียมไว้รอบพื้นที่จัดงาน เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะตกค้าง ไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้คนในพื้นที่ และทำให้พื้นที่จัดงานอย่างแหลมเจริญ จังหวัดระยอง กลับสู่สภาพดังเดิม ซึ่งภายหลังจบงาน เราจะทำการรวบรวมขยะแต่ละประเภทไปยังจุดพักขยะ ก่อนนำส่งไปยังปลายทางเพื่อรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการชมคอนเสิร์ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยมากขึ้นอีกด้วย”ด้าน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดงาน “ร็อกออนเดอะบีช 2024” ที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วว่า “งานร็อกออนเดอะบีชครั้งนี้ถือเป็นเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน ทั้งคนในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง เราเชื่อว่าการจัดงานนี้จากผู้จัดงานมืออาชีพอย่างจีเอ็มเอ็มโชว์ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคักมากยิ่งขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง และส่งผลให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า มีรายได้มากขึ้น ตลอดจนที่พักและโรงแรมที่มีอัตราการเข้าพักเต็มหมดทุกที่ ถือว่าเป็นฟีดแบ็คที่ดีมากครับ ซึ่งเม็ดเงินที่คาดว่าเกิดการสะพัดในจังหวัดระยองในช่วงเทศกาลดังกล่าวมีไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทแน่นอน”นายไตรภพ กล่าวอีกว่า “ในส่วนของการจัดการพื้นที่โดยรอบของการจัดงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดงานได้ขออนุญาตถูกต้องจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใกล้บริเวณที่จัดงานให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาขายอาหารและครื่องดื่ม เพื่อไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงแนวทางการจัดการขยะ และการดูแลความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติให้กับทางแหลมเจริญ จังหวัดระยอง”