น้ำแร่ช้างโหมเทศกาลดนตรี รักษาลูกค้าเดิมขยายคนรุ่นใหม่

น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างรุกกลยุทธ์มิวสิกมาร์เกตติ้ง เดินหน้าสร้างความสนุกผ่านประสบการณ์ดนตรีภายใต้แนวคิดการสื่อสาร “เพื่อนกับเพลง ยิ่งมาก…ยิ่งสนุก” ในกิจกรรม “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น” ที่สุดงานดนตรีบนเวทีระดับช้าง จัดหนักกวาดที่สุดเทศกาลดนตรี ยึดทุกหัวหาด ครบทุกแนวดนตรี ทุกที่ทุกสไตล์ จับมือพันธมิตรผู้จัดงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีชั้นนำแบบต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคยุคใหม่จากปรากฏการณ์ความสำเร็จของ “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น” ที่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในปีนี้ เช่น Chang Music Connection Presents นั่งเล Beach Party And Music Festival, Genie Young Play, Chang Music Connection Presents เชียงใหม่เฟส 3, Chang Music Connection Presents นั่งเล่น 6, Big Mountain Music Festival 12 ฯลฯ ที่มีผู้ร่วมงานรวมกว่า 2 แสนคน ช้างจึงเดินหน้า “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” กับไลน์อัพ 3 มหกรรมเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้ร่วมงานรวมกว่า 60,000 คน ทั้ง “Chang Music Connection Presents เฉียงเหนือเฟส” “Chang Music Connection Presents Rock Mountain” และ “Chang Music Connection Presents พุ่งใต้เฟส”นายเลสเตอร์ ตัน ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “ช้างนำกลยุทธ์มิวสิกมาร์เกตติ้งมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้นำคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีของไทย แม้สถานการณ์โควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดงานแบบ On Ground ได้ ช้างยังสร้างสรรค์ Online Music Content เพื่อมอบประสบการณ์ทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง เช่น Chang Music Connection presents Play from Home และ ช้าง เมก้าฮิต ลูกทุ่ง ฟรอม โฮม ซึ่งได้ใจคอเพลงอย่างสูง โดยมีจำนวนผู้รับชมรวมกว่า 20 ล้านวิว ช่วงนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายใช้ชีวิตได้ตามปกติ เราจึงทุ่มเทกับการสร้างประสบการณ์ทางดนตรีอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำนำกลยุทธ์มิวสิกมาร์เกตติ้งตัวจริง พร้อมสร้างความสนุกให้กลุ่มเพื่อน ภายใต้แนวคิด “เพื่อนกับเพลง ยิ่งมาก…ยิ่งสนุก” ผ่านการสนับสนุนงานเทศกาลดนตรีรูปแบบต่างๆ ครบทุกแนวเพลง ทุกภูมิภาค ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 มากถึงกว่า 20 เทศกาลดนตรี”สร้างประสบการณ์ทางดนตรีแนวใหม่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ช้าง รุกขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีพลังในการขับเคลื่อนความต้องการของตลาด และเป็นกลุ่มคนที่มุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จที่เกิดมาพร้อมยุคดิจิทัล มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และชอบใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อน โดยเมื่อพูดถึงช้างต้องนึกถึงเพื่อน ช้าง จึงสนับสนุนกิจกรรมดนตรีที่มีความหลากหลายที่ผสานความเป็นไลฟ์สไตล์เข้าไปได้อย่างลงตัว สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมในแต่ละภูมิภาคได้อย่างโดนใจ รวมทั้งความอิมแพกต์ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานรวมกว่าแสนคน เพื่อสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่กำลังกลับมาคึกคักและยิ่งใหญ่ขึ้นจับมือ “จีเอ็มเอ็มโชว์” ขยายฐานแฟนช้าง กระจายความสนุกในทุกภูมิภาคเพื่อขยายฐานแฟนช้างที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั่วประเทศ จึงจับมือจีเอ็มเอ็มโชว์ ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีชั้นนำของประเทศ สร้างสรรค์มหกรรมเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ เพื่อกระจายความสนุกในทุกหัวเมืองที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในทุกภูมิภาค เช่น “Chang Music Connection Presents นั่งเล Beach Party And Music Festival” ในภาคตะวันตก “Chang Music Connection Presents เชียงใหม่เฟส 3” ในภาคเหนือ “Chang Music Connection Presents เฉียงเหนือเฟส” ในภาคอีสาน และ “Chang Music Connection Presents พุ่งใต้เฟส” ในภาคใต้นายยุทธนา บุญอ้อม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานโชว์บิซ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ชมแต่ละภาคให้ได้มากที่สุด เป็นจุดแข็งของจีเอ็มเอ็มโชว์ เราจึงให้ความสำคัญต่อการเก็บข้อมูล ทำวิจัย CRM ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ปรุงเป็นเทศกาลดนตรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือคนในพื้นที่แต่ละภาคโดยเฉพาะให้โดนใจขึ้นทุกปี และการมีพาร์ตเนอร์ที่เป็นผู้สนับสนุนอย่าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ที่เข้าใจผู้บริโภคเป็นอย่างดี เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่พูดคุยกับผู้บริโภคทั่วประเทศทุกกลุ่ม ต้องบอกว่าช้างมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันวงการเพลงให้เดินหน้าไปได้ในหลายมิติ ทั้งศิลปินที่ได้เป็นตัวเองอย่างสบายใจมากขึ้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการอีเวนต์ให้ผ่านวิกฤตช่วงต่างๆ มาด้วยกันจนถึงวันนี้ รวมทั้งผู้ชมที่ได้สนุกกับคอนเสิร์ตดีๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ จากศิลปินที่ชื่นชอบได้เยอะขึ้น ในแบบ “เพื่อนกับเพลง ยิ่งมาก ยิ่งสนุก” ของช้าง”นายพูนศักดิ์ จตุระบุล Label Director ค่ายจีนี่ เรคคอร์ด ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไม่ใช่แค่คนดูที่มีความสุขและสนุกกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ในฐานะศิลปินการได้ขึ้นคอนเสิร์ตหลังจากช่วงโควิด-19 ชีวิตเหมือนได้เติมเต็มและครบลูปของการเป็นศิลปินจริงๆ ถือเป็นการเติมเต็มความสุขร่วมกัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ได้มีเทศกาลดนตรีดีๆ โดนๆ ให้เลือกไปสนุกร่วมกันกับเพื่อนเยอะกว่าเดิมมาก ซึ่งต้องขอบคุณและก็รู้สึกประทับใจที่ช้างเข้ามาสนับสนุนเทศกาลดนตรีให้กับทั้งทาง GMM Grammy และ Genie Records ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต Genie Fest G16 และ Genie Fest G19 ซึ่งพวกเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่ “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น” อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีต่อกันมายาวนาน และช่วยสร้างประสบการณ์ความสนุกให้กับคนดูต่อไปอย่างแน่นอน”ด้าน พัฒนชัย ภักดีสู่สุข หรือ “ปั๊บ โปเตโต้” กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมกับ “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น” ว่า “วงโปเตโต้ไม่ยอมพลาดกับเทศกาลดนตรีที่ช้างจัด เพราะนอกจากจะมั่นใจว่าเป็นงานที่เจ๋งและโดนใจผู้ชมอย่างสุดๆ แล้ว ในฐานะศิลปินพวกเรายังได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ผู้ชมที่มาร่วมงานกับกลุ่มเพื่อนจึงมีความสุขและสนุกมากๆ นี่เลยทำให้เทศกาลดนตรีที่ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น สนับสนุนได้รับความนิยมอย่างสูงและจัดต่อเนื่องหลายปี เตรียมพร้อมไปสนุกกับพวกเราได้กับเทศกาลดนตรีที่มีทั่วทุกภูมิภาคในปี 2566 นะครับ”สำหรับ Line up เทศกาลดนตรีที่จะมาเติมเต็มคำว่าเพื่อนในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 เช่น 1) Chang Music Connection Presents เฉียงเหนือเฟส ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่จังหวัดขอนแก่น 2) Chang Music Connection Presents Rock Mountain ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) Chang Music Connection Presents พุ่งใต้เฟส ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และยังมีเทศกาลดนตรีอื่นๆ อีกมากมายให้กลุ่มเพื่อนได้เติมเต็มความสนุกไปด้วยกัน“เรามั่นใจว่าเทศกาลดนตรีที่อยู่ในไลน์อัพช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 ที่ช้างได้ร่วมมือกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีชั้นนำทั้งจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และพันธมิตรอื่นๆ จะเติมเต็มคำว่าเพื่อนไม่มีที่สิ้นสุดให้กับผู้ร่วมงานได้รับความสนุกระดับช้างกลับไปได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เข้าไปจัดงานอีกด้วย” นายเลสเตอร์กล่าวทิ้งท้าย