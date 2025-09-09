เปิดแล้ว “สนามบินนานาชาติเตโช' ของกัมพูชา มูลค่า 5.5 หมื่นล้านบาท หวังพลิกโฉมเศรษฐกิจและการบินของประเทศ

กัมพูชาประกาศเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ 'สนามบินนานาชาติเตโช' มูลค่า 5.5 หมื่นล้านบาท โครงการขนาดใหญ่ที่หวังจะเข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ สิ้นสุดการให้บริการเกือบ 7 ทศวรรษของสนามบินเดิม พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์แห่งใหม่ของโลก
วันนี้ (9 ก.ย.) กัมพูชาได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่อทางอากาศอย่างเป็นทางการ ด้วยการเปิดใช้ “สนามบินนานาชาติเตโช” (Techo International Airport) มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของประเทศ โดยสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ราว 20 กิโลเมตร และจะเข้ามารับช่วงต่อจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ ซึ่งปิดให้บริการอย่างถาวรในคืนวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา หลังจากทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบินของกัมพูชามาเกือบ 70 ปี
สนามบินนานาชาติเตโช ถูกออกแบบตามมาตรฐาน 4F ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการบินพลเรือน ทำให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เช่น Airbus A380-800 และ Boeing 747-800 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและขนาดพื้นที่กว่า 2,600 เฮกตาร์ ทำให้สนามบินแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 11 สนามบินชั้นนำของโลกในด้านการออกแบบและขนาด นอกจากนี้ยังติดอันดับ 9 ของโลกในบรรดาสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับ 4F ด้วย
โครงการนี้จะพัฒนาเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกที่เปิดให้บริการในปีนี้มีรันเวย์ยาว 4 กิโลเมตร และรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 15 ล้านคนต่อปี และมีเป้าหมายจะขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 45 ล้านคนภายในปี 2593
การเปิดใช้สนามบินนานาชาติเตโชไม่เพียงแค่เป็นการยกระดับภาคการบินของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าสนามบินแห่งนี้จะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจจากทั่วโลกให้เข้ามาในกัมพูชามากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณถนนสมเด็จเตโชฮุนเซน ซึ่งเชื่อมต่อพนมเปญกับสนามบินแห่งใหม่นี้ ที่เริ่มมีอาคารพาณิชย์และธุรกิจต่าง ๆ ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชาร์ลส์ วานน์ ผู้อำนวยการบริษัท Cambodia Airport Investment Company (CAIC) ผู้ลงทุนในโครงการนี้ กล่าวว่า สนามบินแห่งนี้จะเป็นทั้งศูนย์กลางผู้โดยสารและศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยให้กัมพูชาสามารถยกระดับภาคโลจิสติกส์และให้บริการในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
การเปิดสนามบินนานาชาติเตโชจึงถือเป็นก้าวสำคัญของกัมพูชาในการเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพและแข่งขันได้บนเวทีโลก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเชื่อมต่อทางอากาศและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน