แอร์กัมพูชาบินทดสอบสนามบินนานาชาติเตโชผ่านฉลุย เตรียม&​ทดสอบสายการบินอื่นเพิ่มก่อนเปิด 9 ก.ย.นี้

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าหลังจากประสบความสำเร็จในการบินทดสอบเที่ยวแรกด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 ของสายการบินแอร์กัมพูชา (Air Cambodia) สนามบินนานาชาติเตโชกำลังวางแผนที่จะทำการบินทดสอบเพิ่มเติมด้วยสายการบินอื่นๆ ในช่วงต้นเดือนก.ย.นี้
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เครื่องบินแอร์บัส A320 ของสายการบินแอร์กัมพูชา ได้ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ และลงจอดบนรันเวย์ยาว 4 กิโลเมตรของสนามบินนานาชาติเตโชได้อย่างราบรื่น
รายงานระบุว่า เที่ยวบินทดสอบประสบความสำเร็จทั้งในด้านเทคนิคและการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมสนามบินให้พร้อมสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้
เที่ยวบินทดสอบเพิ่มเติมกับสายการบินต่างๆ มีกำหนดในช่วงต้นเดือนก.ย. ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสนามบินนานาชาติเตโชพร้อมที่จะต้อนรับผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่น
ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติเตโชจะเริ่มให้บริการในวันที่ 9 ก.ย. 2568 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ต.ค. โดยมีนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เป็นประธาน
สนามบินนานาชาติเตโชสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 2,600 เฮกตาร์ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 19 กิโลเมตร จัดเป็นสนามบินระดับ 4F และอยู่ระหว่างการพัฒนาใน 3 ระยะ โดยการลงทุนระยะแรกมีมูลค่า 1,500 ล้านดอลลร์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน
สนามบินนานาชาติเตโช เป็นสถานที่ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับเที่ยวบินข้ามทวีประยะไกล รองรับเครื่องบินลำตัวกว้างได้ถึงแอร์บัส A380-800 และโบอิ้ง 747-800.