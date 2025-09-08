Eternity Clinic By หมอเบียร์ รุกตลาดต่างชาติ ขยายสาขาเพิ่มกลางใจเมือง ดันเป็นคลินิกสุขภาพเพศชาย แบบครบวงจรที่ทันสมัยระดับสากล พร้อมปั้นศูนย์ฝึกอบรบแพทย์เฉพาะทาง มั่นใจโต 20-30% พร้อมเดินหน้าปรับกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 68
Eternity Clinic ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดสุขภาพเพศชายอย่างมั่นคง โดยการนำของนายแพทย์สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน ได้เปิดตัวการให้บริการและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเพศชายอย่างครบวงจร
นายแพทย์สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน หรือ “หมอเบียร์” แพทย์ผู้ก่อตั้ง Eternity Clinic คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ได้เปิดเผยถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของนวัตกรรมสุขภาพเพศชายในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางเพศนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการหย่อนสมรรถภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคซ่อนเร้นอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ชาย
“สมรรถภาพทางเพศนั้นควบคุมโดยระบบเลือดและฮอร์โมนเพศ ซึ่งเมื่อตรวจพบปัญหา ย่อมมีความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น” หมอเบียร์กล่าว และย้ำว่า การตรวจสุขภาพเพศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงสำหรับการเช็คอัพร่างกาย
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาของการทำงานในวงการแพทย์ หมอเบียร์ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการรักษาที่ทันสมัย เช่น ช็อคเวฟ, พีอาร์พี (PRP) โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของแต่ละวิธีการรักษา
พบว่ายังมีคนไข้ บางส่วน ที่ขาดความรู้ มักจะมีการใช้วิธีที่ไม่ปลอดภัย เช่น การฉีดเพื่อเพิ่มขนาด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเอง เช่น ติดเชื้อ เนื้อเน่าหรือมะเร็งองคชาต แทนที่จะแสวงหาการรักษาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
“เรื่องสมรรถภาพทางเพศจะมี 4 ขาเสมอ คือ ส มรรถภาพการแข็งตัว ขนาด เวลาเพียงพอหรือไม่ และความยาว ทุกตัวมีผลต่อคุณภาพทางเพศหมด ซึ่งนวัตกรรมการรักษาจะครอบคลุมทุกเรื่อง ยังมีปัญหาหลั่งเร็วซึ่งเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยที่สุดถึง 30 % โดยเป็นความผิดที่มีตั้งแต่เกิดแต่จะแสดงอาการชัดขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาให้กลับมาเป็นปกติได้ "นพ.สืบพงษ์ระบุด้วยว่า หรือกลุ่มคนไข้ที่มีความกังวลเรื่องขนาด(small penis syndrome) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนไข้ไปทำการเพิ่มขนาดเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ตนจึงนำเสนอข้อมูลวิชาการ Update ว่าการเพิ่มขนาดด้วยฟิลเลอร์ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่น และเป็นผู้ริเริ่มนำฟิลเลอร์มาใช้เพื่อการเพิ่มขนาดในประเทศไทย เป็นอาจารย์สอน จนเป็นเทรนด์ ณ ปัจจุบัน ข้อดีคือปลอดภัย การพักฟื้นสั้นและความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงปกติ เพื่อแก้ปัญหาเพิ่มขนาดแบบผิดๆ
"ผมแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ทั้งระบบ จากการขยับจากเรื่องหย่อนและเพิ่มขนาดอย่างปลอดภัย ทำให้ธุรกิจด้านนี้เติบโตประมาณ 30% ในทุกๆปี เมื่อเราเป็นผู้นำ อาจมีกลุ่มที่สนใจอยากกระโดดมาในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น ทาง Eternity Clinic ขยายฐานให้กว้างขึ้น ใช้แพทย์เฉพาะทาง ซึ่งแพทย์กลุ่มนี้ผลิตแค่ปีละ 40 คน และมีคนมาทำสายนี้แค่ปีละ 10% เท่านั้นเพราะเรานำมาก่อนค่อนข้างนานพอสมควร "
ทั้งนี้สำหรับเทรนด์สุขภาพในประเทศไทยมีจุดเด่น เรื่องความงาม Anti-aging เวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่ง สัมพันธ์กับเรื่อง หย่อนสมรรถภาพเพศ ที่ธุรกิจโตขึ้นมากถึง 99 % อีก 1% เป็นระบบทางเดินปัสสาวะ มีคู่แข่งน้อยมาก และโตขึ้นมากตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจนี้ เนื่องจากได้เซ็ทองค์ความรู้ไว้หมด
ในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในตลาดก็ต้องมีผู้ที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน อาจเป็นรพ.เอกชน ซึ่งต้องทำราคาสูง แต่ของเราสามารถเข้าถึงได้ และมีแพลนว่าจะเติบโต ยกระดับเป็นโรงพยาบาลสุขภาพเพศที่แรกในอาเซียนในอีกไม่ช้า มีทีมแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่ประมาณ 10 กว่าท่าน เรามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และยังโตไปได้อีก ในประเทศซึ่งตลาดกรุงเทพใหญ่ที่สุด คนไข้มีทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติ อย่างตอนช่วงโควิดห้ามทำหน้า แต่ทำช่วงล่างได้ทำให้ธุรกิจเราโตมากถึง 50%
ปัจจุบัน Eternity Clinic มี 6 สาขา ดังนี้ สาขาหาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต รังสิต ศรีนครินทร์ พัทยา และกำลังจะเปิดสาขา เพลินจิต ที่ตึกเพลินจิต เซ็นเตอร์ เดือนตุลาคม 68
Eternity Clinic เติบโต20- 30 % อย่างต่อเนื่อง ครึ่งปีแรก นี้ 20% ครึ่งปีหลังอีก 20% โดยมีลูกค้าต่างชาติ หลากหลาย และเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกกลาง ที่เป็นลูกค้าระดับพรีเมี่ยม ที่ตั้งใจเดินทางมาใช้บริการ
หากคุณผู้ชายท่านใดกำลังวิตกกังวลกับปัญหาสุขภาพทางเพศ สามารถสอบถามหรือปรึกษาคุณหมอเบียร์ ได้ที่ Eternity Clinic อีเทอร์นิตี้ คลินิก
FB : Eternity Clinic อีเทอนิตี้ คลินิก https://www.facebook.com/Drbeer1
IG : eternityclinicdr.beer
Tiktok : https://bit.ly/496IGQC
YouTube : https://www.youtube.com/@Doctorbeer01
Line ID : https://bit.ly/4a6BKnE
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 062 268 9333