ศึกนี้ยังไม่จบ!ฮูตีโจมตีจมเรือลำที่2ในรอบสัปดาห์ ตาย4ราย15ชีวิตไม่ทราบชะตากรรม

พวกกบฏฮูตีอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุโจมตีที่พวกเจ้าหน้าที่ด้านนาวี เผยว่าปลิดชีพคนที่อยู่บนเรือ Eternity C ไป 4 ราย จากทั้งหมด 25 คน ก่อนที่ลูกเรือที่เหลือจะสละเรือสินค้าลำนี้ แหล่งข่าว ณ บริษัทความปลอดภัยด้านการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการกู้ภัย ระบุว่าเรือ Eternity C จมลงในตอนเช้าวันพุธ(9ก.ค.) หลังถูกโจมตี 2 วันก่อนหน้านี้แหล่งข่าวบริษัความปลอดภัยด้านการเดินเรือบอกต่อว่ามีลูกเรือ 6 คน ได้รับความช่วยเหลือขึ้นจากขึ้น หลังลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า 24 ชั่วโมงผู้แทนทูตสหรัฐฯในเยเมน กล่าวหาพวกฮูตีลักพาตัวลูกเรือหลายคนไปจากเรือ Eternity C พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขาอย่างปลอดภัยโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขกบฏฮูตีเผยแพร่วิดีโอที่พวกเขาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีเรือ Eternity C ในนั้นรวมถึงเสียงเรียกร้องของกองกัพเรือเยเมน ที่ขอให้ลูกเรืออพยพ และเหตุระเบิดตูมสนั่นบนเรือก่อนเรืออัปปาง อย่างไรก็ตามรอยเตอร์ไม่ยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของจริงหรือไม่ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของเรือ แม้ชัดเจนว่ามันเป็นเรือ Eternity C จริงๆก่อนหน้านี้พวกกบฏฮูตียังอ้างความรับผิดชอบของเหตุโจมตีแบบเดียวกันในวันอาทิตย์(6ก.ค.) เล็งเป้าเล่นงานเรืออีกลำ Magic Seas อย่างไรก็ตามลูกเรือทั้งหมดของ Magic Seas ได้รับความช่วยเหลือออกมา ก่อนที่มันจะอัปปางการโจมตีเรือ 2 ลำล่าสุด ถือเป็นการคืนชีพยุทธการของพวกนักรบฮูตี ที่ลงมือโจมตีเรือมากกว่า 100 ลำ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2003 ถึงธันวาคม 2024 ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ในเดือนพฤษภาคม สหรัฐฯสร้างความประหลาดใจด้วยการแถลงบรรลุข้อตกลงกับพวฮูตี เห็นพ้องหยุดยุทธการโจมตีพวกเขาในเยเมน แลกกับการยุติเล่นงานการเดินเรือในทะเลแดง แต่ทาง ฮูตี เน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงอิสราเอลเรือ Eternity C และ the Magic Seas ต่างประดับธงลิเบีย และปฏิบัติการโดยบริษัทกรีซ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินเรือ พบว่าเรือพี่น้องบางลำของเรือทั้ง 2 ลำ เคยเข้าทำเนียบท่าที่ท่าเรืออิสราเอลเมื่อปีที่แล้วทะเลแดง ที่ทอดผ่านชายฝั่งเยเมน ถือเป็นน่านน้ำสำคัญมาช้านานสำหรับการขนส่งน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ของโลก แต่การสัญจรผ่านน่านน้ำแห่งนี้ลดลงอย่างมาก นับตั้งแต่พวกฮูตีเริ่มการโจมตีทั้งนี้เรือ Eternity C ถูกโจมตีครั้งแรกในช่วงบ่ายวันจันทร์(7ก.ค.) ด้วยโดรนทะเลและอาร์พีจีที่ยิงออกจากมาเรือเร็วที่ต้องสงสัยว่าเป็นพวกนักรบฮูตี ในตอนเช้าวันอังคาร(8ก.ค.) เรือค่อยๆเอียงและลอยเคว้งอยู่กลางทะเลแหล่งข่าวด้านความมั่นคง 2 ราย บอกกับรอยเตอร์ว่าเรือถูกโจมตีอีกครั้งด้วยโดรนในวันอังคาร(8ก.ค.) กระตุ้นให้ลูกเรือและการ์ดติดอาวุธต้องยอมสละเรือ พวกฮูตีปักหลักอยู่บนเรือจนถึงเข้าวันพุธ(9ก.ค.) ก่อนถอนกำลังออกไปเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าความพยายามกู้ภัยรายงานข่าวระบุว่าลูกเรือลำนี้ ประกอบด้วยชาวฟิลิปปินส์ 21 คนและรัสเซีย 1 คน นอกจากนี้แล้วยังมีการ์ดติดอาวุธอยู่บนเรือ ในนั้นเป็นชาวกรีซ 1 คนและอินเดีย 1 คนCosmoship Managemen บริษัทผู้ปฏิบัติการเรือ ยังไม่ออกมายืนยันผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ แต่ถ้าพวกเขาให้การยืนยัน ผู้เสียชีวิต 4 คนตามรายงานข่าวข้างต้น จะถือเป็นลูกเรือกลุ่มแรกที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีเรือในทะเลแดง นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024(ที่มา:รอยเตอร์)