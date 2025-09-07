จัดเต็ม! ปรากฏการณ์แสง สี เสียง และสื่อผสม ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือกาลเวลา ในงาน VIJIT @ Lampang ภายใต้คอนเซปต์ นครลำปาง: เสน่ห์เหนือกาลเวลา Lampang: The Timeless City

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดลำปางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงาน VIJIT @ Lampang เสน่ห์เหนือกาลเวลา ภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience ในวันที่ 5-14 กันยายน 2568 ณ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางข้ามภูมิภาคของนักท่องเที่ยวชาวไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมทั้งกระตุ้นค่าใช้จ่าย เพิ่มวันพักค้าง ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจัดกิจกรรมและนำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ททท. ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือกาลเวลา ในงาน VIJIT @ Lampang ภายใต้คอนเซปต์นครลำปาง : เสน่ห์เหนือกาลเวลา Lampang: The Timeless City ที่จะเนรมิตค่ำคืนของนครลำปางให้ส่องสว่างเรืองรองตระการตา ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อผสมที่ทันสมัย ควบคู่กับการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้มีความวิจิตรตระการตาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนภายใต้การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวคิดท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5-14 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. ในสี่ย่านหลักของเมืองลำปาง ประกอบไปด้วย 1 จุดแลนด์มาร์ก และ 12 จุดการแสดง ได้แก่ ย่านใจกลางเขลางค์นคร ย่านสบตุ๋ย ย่านกาดกองต้า และย่านท่ามะโอ รวมถึงร่วมสัมผัสประสบการณ์นั่งรถราง ชมจุดจัดแสดงไฟในเมืองลำปาง
พื้นที่การแสดงที่ 1 หอนาฬิกา The Rhythm of Lampang : จังหวะของลำปาง
พื้นที่การแสดงที่ 2 บริเวณหน้าหอปูมละกอน The Flow of the Swan : ลำนำหงส์เหนือกาล
พื้นที่การแสดงที่ 3 สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา Heart of Lampang : ดวงใจแห่งลำปาง
พื้นที่การแสดงที่ 4 วัดเชียงราย Chapter of Faith : บทบันทึกแห่งศรัทธา
พื้นที่การแสดงที่ 5 สะพานแขวน (สะพานส้ม) The Crossing of Eternity : ข้ามผ่านกาลนิรันดร์
พื้นที่การแสดงที่ 6 บ้าน 3 สไตล์กาดกองต้า บ้านแม่, อาคารหม่องโง่ยซิ่น และ อาคารเยียนซีไท้ลีกี
พื้นที่การแสดงที่ 7 วัดเกาะวาลุการาม Glimmer of Enlightenment : ประกายแห่งปัญญา
พื้นที่การแสดงที่ 8 บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ Shadow Forest House : รอยเงาแห่งเรือนป่า
พื้นที่การแสดงที่ 9 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย (สาขาลำปาง) The Timeless Bank : ธนาคารสะสมกาล
พื้นที่การแสดงที่ 10 สวนรถไฟสะพานดำ นครลำปาง The Locomotive Light : หอประทีปรถจักร
พื้นที่การแสดงที่ 11 สวนรถไฟสะพานดำ นครลำปาง Fire Memory : ไฟแห่งความทรงจำ
พื้นที่การแสดงที่ 12 สวนรถไฟสะพานดำ นครลำปาง Echo of the Hooves : เสียงสะท้อนแห่งกาลเวลา
และ จุดแลนด์มาร์ค Lampang Radiance : ลำปางเรืองรอง ศูนย์รวมแสงสัญลักษณ์แห่งเมืองลำปาง ที่เปล่งประกาย เชื่อมโยงเรื่องราว วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของลำปางให้เรืองรองเหนือกาลเวลา
พร้อมรับชม ความอลังการตระการตาแบบยิ่งใหญ่ จัดเต็ม กับการแสดง Highlight ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อผสมที่ทันสมัย บริเวณจุดแสดงไฟ ถึง 3 จุด ได้แก่ วัดเชียงราย สะพานแขวน (สะพานส้ม) และ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย (สาขาลำปาง) โดยมีรอบการแสดง ถึง 16 รอบ ต่อวัน ต่อจุด ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 160 ล้านบาท
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 10 วัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : ททท.สำนักงานลำปาง หรือ Facebook Page : Thailand Festival
