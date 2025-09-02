สุดอลังการงาน “VIJIT @ลำปาง” แสง สี เสียง จัดเต็ม เข้าชมฟรีตลอด 10 วัน!

ททท. ลำปาง ชวนเที่ยวงาน “VIJIT @ลำปาง” จัดเต็มการแสดงแสง สี เสียง 13 จุด และการแสดงพิเศษไฮไลต์อีก 3 จุดสุดยิ่งใหญ่ พร้อมมีบริการรถรางพาชมในงาน ระหว่างวันที่ 5 - 14 กันยายน 2568 ณ นครลำปาง งานนี้เที่ยวฟรีตลอดงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้คอนเซปต์ นครลำปาง: เสน่ห์เหนือกาลเวลา Lampang: The Timeless City ที่จะเนรมิตค่ำคืนของนครลำปางให้ส่องสว่างเรืองรองตระการตา ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อผสมที่ทันสมัย ควบคู่กับการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้มีความวิจิตรตระการตาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนภายใต้การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวคิดท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 5 - 14 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 23.00 น. บริเวณสี่ย่านหลักของเมืองลำปาง ประกอบไปด้วย 1 จุดแลนด์มาร์ก และ 12 จุดการแสดง ได้แก่ ย่านใจกลางเขลางค์นคร ย่านสบตุ๋ย ย่านกาดกองต้า และย่านท่ามะโอ รวมถึงร่วมสัมผัสประสบการณ์นั่งรถราง ชมจุดจัดแสดงไฟในเมืองลำปาง
สำหรับพื้นที่การแสดงทั้ง 13 จุดมีดังนี้
- พื้นที่การแสดงที่ 1 หอนาฬิกา The Rhythm of Lampang : จังหวะของลำปาง
- พื้นที่การแสดงที่ 2 บริเวณหน้าหอปูมละกอน The Flow of the Swan : ลำนำหงส์เหนือกาล
- พื้นที่การแสดงที่ 3 สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา Heart of Lampang : ดวงใจแห่งลำปาง
- พื้นที่การแสดงที่ 4 วัดเชียงราย Chapter of Faith : บทบันทึกแห่งศรัทธา
- พื้นที่การแสดงที่ 5 สะพานแขวน (สะพานส้ม) The Crossing of Eternity : ข้ามผ่านกาลนิรันดร์
- พื้นที่การแสดงที่ 6 บ้าน 3 สไตล์กาดกองต้า บ้านแม่, อาคารหม่องโง่ยซิ่น และ อาคารเยียนซีไท้ลีกี
- พื้นที่การแสดงที่ 7 วัด เกาะ วาลุการาม Glimmer of Enlightenment : ประกายแห่งปัญญา
- พื้นที่การแสดงที่ 8 บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ Shadow Forest House : รอยเงาแห่งเรือนป่า
- พื้นที่การแสดงที่ 9 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย (สาขาลำปาง) The Timeless Bank : ธนาคารสะสมกาล
- พื้นที่การแสดงที่ 10 สวนรถไฟสะพานดำ นครลำปาง The Locomotive Light : หอประทีปรถจักร
- พื้นที่การแสดงที่ 11 สวนรถไฟสะพานดำ นครลำปาง Fire Memory : ไฟแห่งความทรงจำ
- พื้นที่การแสดงที่ 12 สวนรถไฟสะพานดำ นครลำปาง Echo of the Hooves : เสียงสะท้อนแห่งกาลเวลา
- และพื้นที่การแสดงที่ 13 จุดแลนด์มาร์ก Lampang Radiance : ลำปางเรืองรอง ศูนย์รวมแสงสัญลักษณ์แห่งเมืองลำปาง ที่เปล่งประกาย เชื่อมโยงเรื่องราว วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของลำปางให้เรืองรองเหนือกาลเวลา
พร้อมรับชม ความอลังการตระการตาแบบยิ่งใหญ่ จัดเต็ม กับการแสดง Highlight ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อผสมที่ทันสมัย บริเวณจุดแสดงไฟ ถึง 3 จุด ได้แก่ วัดเชียงราย สะพานแขวน (สะพานส้ม) และ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย (สาขาลำปาง) โดยมีรอบการแสดง ถึง 16 รอบ ต่อวัน ต่อจุด
ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 160 ล้านบาท
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 14 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 23.00 น. งาน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : ททท.สำนักงานลำปาง หรือ Facebook Page : Thailand Festival
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline