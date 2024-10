แอร์เอเชีย ชวน "ไมกี้ ปณิธาน" กลับบ้าน ฉลองเปิดบินตรง "ดอนเมือง-ลำปาง” จัดโปรฯเริ่มต้น 1,100 บาท

แอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินใหม่ “ดอนเมือง-ลำปาง” ทุกวัน/1 เที่ยวบิน ดึงนักเเสดงหนุ่มชาวลำปาง “ไมกี้ ปณิธาน” กลับบ้าน พร้อมจัดโปรโมชั่นเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 1,100 บาท จองได้ตั้งเเต่วันนี้ถึง 6 ต.ค.67 เพื่อเดินทางตั้งเเต่ 1 ต.ค.67-29 มี.ค.68แอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินใหม่ ภายในประเทศ “ดอนเมือง-ลำปาง” บินตรงทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน พร้อมดึงนักเเสดงหนุ่มชาวลำปาง “ไมกี้ ปณิธาน” กลับบ้านในรอบหลายปี เพื่อพบปะเเฟนคลับ โดยเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ด้วยเที่ยวบิน FD3923 จากดอนเมือง เวลา 11.00 น. ถึงลำปาง เวลา 12.20 น. มีอัตราขนส่งผู้โดยสารเต็ม 100% พร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับอย่างเป็นกันเองที่ท่าอากาศยานลำปาง เเละ เเถลงข่าวแอร์เอเชียพร้อมมาเป็นครอบครัวเดียวกับชาวลำปางในโอกาสเปิดบินตรง “ดอนเมือง-ลำปาง” เป็นครั้งเเรก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากชาวลำปางเเละเเฟนคลับนายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียตื่นเต้นที่ได้เปิดปลายทางบินในประเทศใหม่ บินตรงสู่ลำปาง ซึ่งลำปางเป็นเมืองที่น่ารัก เมืองสุดปัง ที่ใครไปก็หลงรัก โดยหลังจากเปิดสำรองที่นั่งไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก พร้อมได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด หน่วยงานราชการ การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ อย่างดีโดยสายการบินแอร์เอเชียมั่นใจว่าการให้บริการ “ดอนเมือง-ลำปาง” วันละ 1 เที่ยวบินในครั้งนี้ จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเเละกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่ลำปางมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่คนลำปางก็จะออกเดินทางไปเที่ยว ทำงาน หรือกลับบ้านได้บ่อยขึ้น ด้วยราคาค่าโดยสารที่คุ้มค่า บินตรงเวลา ให้บริการด้วยเครื่องบินใหญ่ แอร์บัส เอ 320 จำนวน 180 ที่นั่งกับแอร์เอเชียนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกลหลักที่สำคัญที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการทันที ททท. จึงจะสานต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบาย IGNITE Tourism Thailand โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 5 Must Do in Thailand : คัดสรรเอกลักษณ์ไทย เพื่อสร้าง/บอกเล่าเรื่องราว (Story) ให้มากกว่าที่นักท่องเที่ยวเคยรู้จัก และเพิ่มคุณค่า (Add Value) และเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว : สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง และกระจายรายได้ สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว จะดำเนินการภายใต้แคมเปญ “สุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยว” กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวในเชิงพื้นที่ และกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยท่องเที่ยวตลอดทั้งปี การเปิดเส้นทางบินใหม่ ดอนเมือง-ลำปางของสายการบินไทยแอร์เอเชียนับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้สำเร็จลุลวงด้วยดี โดยจังหวัดลำปางถือว่าเป็นพื้นที่ศักยภาพแห่งหนึ่งของภาคเหนือ มีสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอย่างเช่น วัดพระธาตุลำปางหลวงที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส สักการะรอยพระพุทธบาทและชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองลำปาง วัดพระธาตุดอยพระฌาน มีพระใหญ่ไดบุทสึอันโดดเด่นเป็นสง่าบนยอดเขานอกจากนี้ลำปางยังมีความโดดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง กิจกรรมนั่งรถม้าชมเมืองเก่า กิจกรรมเพ้นท์ลายเซรามิค เป็นต้น โดยหวังเป็นอย่างงยิ่งว่าการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สำคัญให้ตลอดปี 2567 จะเกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านล้านบาทด้าน ไมกี้ ปณิธาน บุตรเเก้ว นักเเสดงหนุ่มหล่ออารมณ์ดี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากละครชุดดวงใจเทวพรหม เรื่อง “ขวัญฤทัย” โดยไมกี้ที่เป็นชาวลำปางเกิดเเละโตที่ลำปาง เปิดเผยว่า รู้สึกคิดถึงเเละดีใจที่ได้บินกลับมาลำปางพร้อมกับแอร์เอเชีย ที่เปิดเส้นทางบินใหม่ เริ่มให้บริการทุกวันตั้งเเต่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น เเละขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทาง มาเที่ยวจังหวัดลำปางกันเยอะๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุดอยพระฌาน นั่งรถม้า ช้อปชามตราไก่ หรือเดินเล่นที่ตลาดน่ารักๆ “กาดกองต้า”ซึ่งตนเองเคยเป็นนักร้องเปิดหมวกที่นี่ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมาเที่ยวที่ลำปางกับแอร์เอเชียทั้งนี้แอร์เอเชียเปิดบินตรงทุกวัน “ดอนเมือง-ลำปาง” แล้ว ตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีโปรโมชั่นบินประหยัดราคาเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 1,100 บาท จองเลยตั้งเเต่วันนี้ถึง 6 ตุลาคม 2567 เพื่อเดินทางตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 2567-29 มีนาคม 2568 ที่ AirAsia MOVE หรือรับส่วนลดสำหรับรถเช่าทันที 200 บาท เพียงแสดงบัตรโดยสารแอร์เอเชีย แบบไป-กลับ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ลำปาง เดินทางในวันธรรมดา (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์) จองบัตรโดยสารภายใน 31 ตุลาคม 2567 โดยสามารถเดินทางตั้งแต่ 1 ต.ค. 2567 เป็นต้นไป แจ้งรับสิทธิ์ที่ ททท. ลำปาง Facebook ทททสำนักงานลำปาง หรือ Line@tatlampang ภายใน 31 ตุลาคม 2567 รับสิทธิ์ส่วนลด จำกัด 1 การจอง ต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะร้านรถเช่าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น