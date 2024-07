NT ร่วมงานประชุม China- ASEAN submarine cable cooperation forum ตอกย้ำความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทยสู่การเป็น ศูนย์กลางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของภูมิภาค ASEAN

งานครั้งนี้ มีผู้แทนจาก NT นำโดยผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล, คุณอรุณศักดิ์ นิตย์อินทร์ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโครงข่ายสื่อสัญญาณ, ดร.นัทธพงศ์ เหลี่ยมเจริญ ผู้จัดการส่วนโครงข่ายระหว่างประเทศ และคุณพิทักษ์ เที่ยงพุก ผู้จัดการส่วนสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการดำเนินธุรกิจด้านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศร่วมกับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล ได้ขึ้นบรรยาย ในหัวข้อ The Growth Engine and Digital Infrastructure Opportunities in Thailand สร้างโอกาสและการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่ง NT ได้แสดงศักยภาพของความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศที่หลากหลายและมีเสถียรภาพ ด้วยโครงข่ายระหว่างประเทศที่เชื่อมไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านเคเบิลใต้น้ำที่มากที่สุดถึง 8 ระบบ ระบบ Infrastructure ในประเทศที่เชื่อมต่อไปยังชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ระบบ Thailand Crossing ที่สามารถเชื่อมระบบเคเบิลใต้น้ำในย่านเอเชียด้านฝั่งตะวันออกและตะวันตกเข้าหากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอกย้ำการเป็นหนึ่งใน SUBMARINE CABLE PROVIDER รายหลักของ ASEAN และพร้อมรองรับการใช้งานวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศของธุรกิจจากทั่วโลก รวมถึงรองรับ แนวโน้มของการสื่อสารในอนาคตและการเชื่อมต่อด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น Cloud Provider, Content Provider, OTTs เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับ การประชุม China- ASEAN submarine cable cooperation forum ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 170 คน โดยมีผู้แทนรัฐบาลของ 10 ประเทศ และผู้ให้บริการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาด้านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ตลอดจนการขยายความร่วมมือด้านเคเบิลใต้น้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับภูมิภาค