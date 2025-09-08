รู้จัก J.P. Morgan Structured Products B.V. ผู้ซื้อหุ้น GULF รายใหญ่คือใคร

J.P. Morgan Structured Products B.V. คือใคร หลังการเข้าซื้อหุ้น GULF มูลค่ามหาศาลกว่า 2,900 ล้านบาท เผยบทบาทของบริษัทย่อยในเครือยักษ์ใหญ่ทางการเงินระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างผลิตภัณฑ์การเงินซับซ้อนเพื่อเจาะกลุ่มนักลงทุนทั่วโลก
เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิดรายการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) ที่น่าสนใจของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดยมีการทำธุรกรรมจำนวน 62 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,914 ล้านบาท ด้วยราคาเฉลี่ย 47 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่ซื้อขายบนกระดานหลัก
รายงานระบุว่าผู้ซื้อหุ้นล็อตใหญ่ในครั้งนี้คือ J.P. Morgan Structured Products B.V. บริษัทเอกชนจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง J.P. Morgan Chase & Co.
การเข้าซื้อหุ้น GULF ของ J.P. Morgan Structured Products B.V. ในครั้งนี้สร้างความสนใจอย่างมากในหมู่นักลงทุน เนื่องจากบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการออกและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Products) เพื่อเสนอขายให้นักลงทุนหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลาย เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์
การทำธุรกรรม Big Lot ที่มีมูลค่ามหาศาลเช่นนี้อาจบ่งชี้ถึงหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินระดับโลกที่มีต่อบริษัท GULF และโอกาสในการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ยังอาจเป็นการทำธุรกรรมเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนในตลาดโลก
การเคลื่อนไหวของ J.P. Morgan ในครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น GULF ในรูปแบบอื่นๆ อีกหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะต่อไปอย่างไร