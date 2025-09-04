เขมรเกณฑ์คนปิดถนนหมายเลข 58 ประท้วงไทยขึ้นป้ายขับไล่พ้นบ้านหนองจาน

ทภ.1 พบกัมพูชาปิดถนนหมายเลข 58 เกณฑ์คนร่วมประท้วงทหารไทยขึ้นป้ายขับไล่ออกจากบ้านหนองจาน ชี้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
วันที่ 4 ก.ย. เวลา 13.30 น. รายงานจากกองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) เปิดเผยว่า กองกำลังบูรพาได้ตรวจพบว่ามีการระดมชาวกัมพูชานอกพื้นที่โดยทำการปิดถนนหมายเลข 58 ฝั่งกัมพูชา และเกณฑ์คนที่สัญจรไปมาให้เข้ามาสมทบมวลชนกัมพูชาประท้วงทหารไทยใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่ 46 เหตุไม่พอใจฝ่ายไทยติดป้ายเตือนให้ประชาชนชาวกัมพูชา 170 หลังคาเรือนย้ายออกจากพื้นที่รุกล้ำประเทศไทย บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
โดยกองกำลังบูรพาจะดำรงไว้ซึ่ง อธิปไตยของชาติ ไม่ให้มีใครมารุกราน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของพี่น้อง ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ