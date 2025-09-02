﻿TMAC ชี้ไทยพบกับระเบิดใกล้ปราสาทตาควาย ฝีมือกัมพูชายั่วยุชัดเจน

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ยันกับระเบิกที่พบใกล้ปราสาทตาควายเมื่อ 31 ส.ค.เขมรใช่ยุทธวิธีสอดคล้องเหตุการณ์วันที่ 22 ส.ค.ที่ตรวจพบทหารเขมรดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทย ก่อนตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 รวม 3 ทุ่น ชี้เขมรไม่สนใจละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 2 ก.ย.68 ที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีปรากฏข่าวสาร กรณีเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 68 เวลาประมาณ 11.50 น. กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 27 ตรวจพบการวางกับระเบิดแสวงเครื่อง ในลักษณะใช้ลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดประกอบกับการใช้ลวดสะดุดของทหารกัมพูชา ในพื้นที่ทิศตะวันตกของปราสาทตาควายนั้น
ยุทธวิธีของทหารกัมพูชาสอดคล้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 68 ที่ฝ่ายไทยตรวจพบทหารกัมพูชาดักซุ่มและตรวจการณ์ซึ่งต่อมา จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบการวางทุ่นระเบิด PMN-2 รวม 3 ทุ่น พร้อมลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด 2 ลูก และขวากจำนวนมาก ถือเป็นการกระทำยั่วยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกัน
กรณีดังกล่าวเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเจตนาในการมุ่งทำร้ายทหารไทย อีกทั้งยังจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจในทุกคำมั่นที่ให้ไว้ต่อประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำเช่นนี้นับเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อที่จะทำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน