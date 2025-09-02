อันตราย! กินกุ้งดิบ-ปูดิบ เสี่ยงป่วยพยาธิใบไม้ปอด ยกเคสเด็กเกาหลีวัย 14 หนองเต็มเยื่อหุ้มปอด

เตือนอันตราย! กินกุ้งดิบ ปูดิบ หรืออาหารสุกไม่ทั่วถึง เสี่ยงติดพยาธิใบไม้ปอด เผยเคสเด็กหญิงเกาหลีวัย 14 ปี ปอดอักเสบ หนองเต็มเยื่อหุ้มปอด จนต้องผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มปอด แม้สุขาภิบาลเกาหลีพัฒนาแล้ว แต่ยังพบผู้ป่วยในเด็กและวัยรุ่น แนะเลี่ยงอาหารดิบและรักษาทันทีหากมีอาการผิดปกติ
Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ”กินกุุ้งดิบ ปูดิบ ก็ต้องระวังปอดจะเป็นแบบนี้ของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด และชิ้นเนื้อที่ถูกตัดออกจากเยื่อหุ้มปอด จากผู้ป่วยผู้ป่วยหญิงชาวเกาหลีอายุ 14 ปี ที่มีอาการปอดอักเสบจากพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus spp.) พยาธินี้ติดต่อจากการรับประทานปูหรือกุ้งน้ำจืดที่ดิบ หรือสุกไม่ทั่วถึง มักทำให้เกิดอาการปอดอักเสบและน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด แต่การเกิดหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดขนาดใหญ่โดยเฉพาะในเด็กพบได้น้อยมาก
เคสผู้ป่วยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร J Med Case Rep โดยคุณหมอ Kyo Jin Jo และคณะ นำเสนอผู้ป่วยหญิงชาวเกาหลีอายุ 14 ปี มีอาการหายใจลำบาก ไอ เสมหะปนเลือดนานหลายเดือน ตรวจพบมีน้ำหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดมากจนทำให้ปอดซ้ายแฟบ ผลตรวจพบไข่ Paragonimus ในตัวอย่างจากปอด ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล แต่ปอดยังแฟบ จึงต้องผ่าตัดผ่านกล้อง (VATS) เพื่อลอกเยื่อหุ้มปอด หลังการรักษาปอดกลับมาทำงานดีขึ้นโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
แม้โรคนี้ลดลงมากในเกาหลีจากการพัฒนาสุขาภิบาล แต่ยังสามารถพบได้ในเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการกินปูน้ำจืดดิบ การวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที รวมถึงการผ่าตัดในกรณีรุนแรง มีความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดี