หดหู่! แก๊งฟันน้ำนม 5 เยาวชน วัย 13-16 ปี ริลักรถ จยย. ตร.เมืองกาญจน์ตามรวบได้คาของกลาง

กาญจนบุรี - สภ.เมืองกาญจน์ จับ 5 เยาวชนอายุ 13-16 ปี รวมตัวเป็นแก๊งฟันน้ำนม ตระเวนลักรถจักรยานยนต์ ได้ของกลาง 3 คัน นำส่งคืนเจ้าของแล้ว 1 คัน ก่อนคุมตัวสอบสวนหามูลเหตุจูงใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก “สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี” ได้เผยแพร่ผลงานการจับกุมแก๊งเยาวชนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ โดยมี ร.ต.ท.ธนวัฒน์ นครพิน, ร.ต.ท.ณทวรรธ วสุชติวัฒน พร้อมด้วยตำรวจชุดปราบปรามและสืบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นเยาวชนจำนวน 5 ราย ได้แก่ นายกัส (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ด.ช.ปกป้อง (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี ด.ช.โน่ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ด.ช.เว่น (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ด.ช.เต้ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี
โดยทั้งหมดถูกกล่าวหาว่า “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร” พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 3 คัน ประกอบด้วย ฮอนด้า เวฟ 110 สีดำ-แดง ทะเบียน 1 กธ 9507 สุพรรณบุรี ฮอนด้า เวฟ 125 สีแดง ทะเบียน ขนง 235 กาญจนบุรี ฮอนด้า ดรีม สีดำ ทะเบียน ฝ-8761 กาญจนบุรี สถานที่จับกุมอยู่บริเวณชุมชนเตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้ ก่อนหน้าการจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุลักรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น PCX สีดำ ทะเบียน 1 กถ 944 กรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดสดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และพบกลุ่มเยาวชนจำนวน 5 คนร่วมกันก่อเหตุ
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนติดตามจนทราบตัวผู้ต้องหา และสามารถจับกุมได้พร้อมตรวจยึดรถของกลางคืนผู้เสียหาย 1 คัน รวมถึงรถที่ใช้ก่อเหตุอีก 2 คัน เบื้องต้นได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อสอบปากคำและหาสาเหตุแรงจูงใจ ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป