"วัฒน์ ไชยาวัฒน์" ร่วมรับเชิญเดินพรมแดง เปิดตัวเพลงใหม่สุดอลังการในงาน Siam International Awards 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุดปัง อลังการอีกครั้งกับศิลปินหน้าหวานชื่อดัง " วัฒน์ ไชยาวัฒน์ " นักลูกทุ่งเสียงหวานของจังหวัดอ่างทอง ได้ถูกเชิญเข้าร่วมเดินพรมแดง สัมภาษณ์กลางงานในงาน Siam International Awards 2025 ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา

พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ในเพลง เกลียดกูหรอ? มันเป็นปัญหา...ของมึง! ท่ามกลาง Fc ในงานอย่างคับคั่งที่ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเช่นเคย เพลงสนุก ติดหู และเป็นไวรอลในโซเชี่ยลที่ต้องหยิบยกเอามาปะทะอีกฝ่ายอีกครั้ง

อีกทั้ง " วัฒน์ ไชยาวัฒน์ " ยังทำคลิปร้องเพลงด่าเขมรได้ถูกใจหลายๆคนโดยมีการแชร์ในติ๊กต๊อกอย่างหนาแน่นอีกด้วย.....นับว่าเป็นศิลปินอีกคนที่มีกระแสปังมาตลอดจริงๆ แบบนี้ไม่ให้ FC หลงได้ไงล่ะคะเนี่ย

ทุกๆท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่
Youtube : ไชยาวัฒน์ CHANNEL
TikTok : วัฒน์ ไชยาวัฒน์









