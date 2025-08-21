อึ้ง!ฝาแฝด “เบน ชลาทิศ” เป็นนักร้องเหมือนกัน“วินเวคิน”คล้ายกันมาก

ทำเอาโซเชียลฮือฮาเบา ๆ เมื่อหนุ่มเสียงละมุน “วินเวคิน สิมะวรา” ศิลปินเจ้าของซิงเกิ้ลล่าสุด “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” โพสต์รูปตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อ win_vekin แต่ดันเกิดเรื่องขำ ๆ ขึ้น เพราะมีแฟน ๆ แห่มาคอมเมนต์กันรัว ๆ ว่า“แว๊บแรกคิดว่าพี่เบน ชลาทิศ ค่ะ, แฝด เบน ชลาทิศ ป่ะเนี่ย,บางรายก็เรียก พี่เบนนนน
บางคนถึงขั้นบอกว่า ถ้าไม่ได้อ่านแคปชั่น ก็นึกว่า “เบน ชลาทิศ” มาเปิดตัวเพลงใหม่ซะอีก งานนี้เจ้าตัวเห็นคอมเมนต์ก็ยิ้มรับด้วยความปลื้ม พร้อมบอกว่า “ถือว่าเป็นคำชม เพราะพี่เบนคือศิลปินระดับตำนานที่ตนเองก็ชื่นชมมาตลอด
ด้านผลงานเพลงล่าสุดของวินเวคิน “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ก็เริ่มได้รับความสนใจไม่น้อย ด้วยเนื้อหาอบอุ่นกินใจ บวกกับน้ำเสียงนุ่ม ๆ สไตล์เฉพาะตัว จนหลายคนบอกว่า ถึงจะไม่ใช่เบอร์หนึ่ง แต่เพลงนี้กำลังไต่หัวใจแฟนเพลงขึ้นมาเรื่อย ๆ
เรียกว่ากระแสเปรียบเทียบครั้งนี้ว่า วินเวคิน หน้าตาไปคล้ายกับนักร้องดัง เบน ชลาทิศ นอกจากจะทำให้ชื่อของ “วินเวคิน” ช่วยเพิ่มความน่าจับตามองให้กับเส้นทางนักร้องที่กำลังเดินหน้าเต็มกำลังในวงการเพลง