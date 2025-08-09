‘ที่คั่นหนังสือ (Sometimes)’มาแรง! คว้าอันดับ 1 ชาร์ต “The Official Thailand Chart” 2 สัปดาห์ซ้อน ผลงานล่าสุดจาก Bowkylion สร้างปรากฏการณ์เพลงรักสุดละมุน

เพลงใหม่ล่าสุด ‘ที่คั่นหนังสือ (Sometimes)’ จากศิลปินสาวฮอตมากความสามารถแห่งยุค Bowkylion (โบกี้ – ณิชชาฎา วีระสุทธิมาศ) ที่ได้เพื่อนรัก NONT TANONT (นนท์ ธนนท์) มาฟีเจอร์ริ่ง ทะยานขึ้นคว้าอันดับ 1 บน “The Official Thailand Chart” ถึง 2 สัปดาห์ติดต่อกัน สร้างกระแสมาแรงขึ้นเรื่อยๆ แบบต้องจับตามอง
หลังจากทั้งคู่เคยร่วมงานกันและประสบความสำเร็จสุดๆ ในเพลง ‘โต๊ะริม’ ที่โบกี้ไปร่วมโปรดิวซ์ คอมโพส และเขียนเนื้อร้องให้นนท์ จนกลายเป็นปรากฏการณ์เพลงฮิตระเบิดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ครั้งนี้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งในบทเพลงรักที่ความหมายลึกซึ้ง ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ “ไม่อาจไปไกลได้เกินกว่าคำว่ารอ” หรือเป็นเพียง “ที่คั่นเวลา” ที่โดนใจทั้งความหมายและเสียงหวานๆ ของโบกี้ ผสานไปกับเสียงร้องนุ่มนวลสไตล์ R&B อันเป็นเอกลักษณ์ของ NONT TANONT
ผลักดันให้กระแสตอบรับจากแฟนเพลงทั่วประเทศ รักและชอบจนทำให้ ‘ที่คั่นหนังสือ (Sometimes)’ ยืนหนึ่งบนชาร์ตเพลงอย่าง The Official Thailand Chart ชาร์ตเพลงทางการที่สะท้อนความนิยมของผู้ฟังจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ ifpi Thailand โดยยึดตามแนวปฏิบัติสากลของชาร์ตเพลงโลก
แฟนเพลงสามารถร่วมสนับสนุน ส่งกำลังใจให้กับเพลงนี้และติดตามชาร์ตกันได้ต่อทุกสัปดาห์
“The Official Thailand Chart” ชาร์ตเดียว Real Music, Real Hits
ติดตามอันดับเพลงฮิตทุกสัปดาห์ รวบรวมเพลงเปิดมากที่สุดจากบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมในไทย ผ่านทุกช่องทางของ ifpi Thailand
