ซิงเกิ้ลใหม่ MY EYES ชวนอ้าย “เบียร์ พร้อมพงษ์” ฟีทเจอริ่ง เพลงจีบผู้บ่าวสุดคิวต์ “สบตาประสบภัย”

4 สาว MY EYES ข้าวแกง,นัท,นิ้ง,เจนนี่ ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “สบตาประสบภัย” เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกกับศิลปินเสียงอบอุ่นขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศ อ้าย “เบียร์ พร้อมพงษ์” กับเพลงน่ารักสไตล์ “ลูกทุ่งยุคใหม่”เพลง “สบตาประสบภัย” เป็นการเติมเต็มเคมีระหว่างเสียงหวานของเบียร์กับความสดใสของสาวๆ และยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่พาอ้ายเบียร์เข้าสู่โลกของ MY EYES แบบเต็มตัว ทั้งลุคใหม่ สไตล์ใหม่ และคาแรคเตอร์ใหม่ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพลงนี้ถ่ายทอดจริตของ “ลูกทุ่งยุคใหม่” ได้อย่างเต็มเปี่ยม ผ่านเนื้อหาน่ารักๆ เมื่อสาวๆ แอบปิ๊งอ้ายหล่อที่ตรงสเป็กทุกอย่าง ตั้งแต่เทสดีไปจนถึงตาหวาน แล้วเริ่มจบแบบแสบๆ ซนๆ ด้วยการส่งซิกและสบตาแบบเนียนๆเนื้อเพลงโดดเด่นด้วยการผสมผสานภาษาถิ่นอีสาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างกลมกล่อม มีท่อนฮุคติดหูอย่าง “Don’t look in my eye นะอ้ายเด้อ ระวังได้เป็น my อ้าย” ที่ทำให้เพลงนี้กลายเป็นกับดักแห่งสายตา ทั้งจังหวะดนตรีลูกทุ่งเดิร์นที่ทันสมัย ภาษาขี้เล่น และพลังของสาวๆ MY EYES ล้วนทำให้ “สบตาประสบภัย” เป็นเพลงจีบสุดคิวต์ที่ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องฟังแล้ว ต้องประสบภัยหลงรักสาวๆ MY EYES อย่างแน่นอน!ติดตามฟังและชม MV เพลง “สบตาประสบภัย” ศิลปิน MY EYES feat. “เบียร์ พร้อมพงษ์” ได้แล้ววันนี้ที่ Youtube GrammyGold 🎬https://youtu.be/eOE8iqQxFPE#สบตาประสบภัย #เบียร์พร้อมพงษ์#มายอายส์ #myeyes #myeyesofficial#ไทยเด้อหล้า #thaiderlla #younggold#แกรมมี่โกลด์ #gmmmusic