อดีตทหารพราน 30 คนบุกบ้านหนองจาน ย้ำชัดเป็นแผ่นดินไทย 100% จวกเขมรกินบนเรือนขี้บนหลังคา

อดีตทหารพราน 30 คน บุกบ้านหนองจาน ย้ำชัดเป็นแผ่นดินไทย 100% จวกเขมร “กินบนเรือน ขี้บนหลังคา” เนรคุณแผ่นดินที่เคยให้ข้าวให้น้ำ
วันนื้ (31 สิงหาคม 2568) อดีตอาสาสมัครทหารพราน หน่วยควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา (นคก.88) รวม 30 คน นำโดยนายธนรัฐ มหาศาล ประธาน นคก.88 ได้เดินทางไปยัง หมู่บ้านหนอง ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
นายธนรัฐ กล่าวว่า ตนและพี่น้องชายหญิงกว่า 1,200 คน ซึ่งเป็นทหารพรานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) ลพบุรี เข้ามารับหน้าที่ต่อจากทหารพรานค่ายปักธงชัย ในปี 2531 ในการควบคุมดูแลผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร รัชกาลที่ 9 ในแผ่นดินไทยตามแนวชายแดนไทย และเกิดเป็นศูนย์อพยพเช่น ไซท์โอตราว จ.ศรีสะเกษ, ไซท์บี จ.สุรินทร์, ไซท์ 2 ไซท์บรรทัด ไซท์เขาอีด่าง จ.ปราจีนบุรี ในขณะนั้น ปัจจุบันคือ จ.สระแก้ว , ไซท์ 8 ไซท์เค และสุขสันต์ จ.ตราด โดยมี บก.นคก.88 ตั้งอยู่ที่ในตัวเมือง อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี
นายธนรัฐ กล่าวว่า ตนและพี่น้องทหารพรานปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2531 – 2536 โดยมีทหารหลักจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) ลพบุรี เป็นเจ้าหน้าที่โครงหรือผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ในส่วนของ นคก.88 ปฏิบัติงานในการประสานกับองค์ระหว่างประเทศ เช่น UNHCR , ICRC, UMBROฯ ลาดตระเวน เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยให้กับชาวกัมพูชาและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวกัมพูชาในศูนย์อพยพทั้งในด้านเครื่องอุปโภค บริโภค สาธารณสุขและมนุษยธรรม โดยตนเคยทำงานใน UNHCR มาก่อนในหน้าที่อธิบายภารกิจของยูเอ็นฯ
ประธานอาสาสมัครทหารพราน ย้ำด้วยว่า ประเทศไทยให้แผ่นดินอยู่อาศัย อำนวยความสะดวกด้านกำลังพลเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ชาวกัมพูชา และได้รับแจกอาหาร สิ่งของต่างๆ จากองค์กรระหว่างประเทศ ฝึกอาชีพ ซึ่งอยู่ดีกินดีกว่าประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดน และมีสิทธิไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 ด้วย
อย่างไรก็ตาม ศูนย์อพยพทั้งหมดถูกปิดลงในปี 2536 เนื่องจากมีการเลือกตั้งในกัมพูชา โดยการช่วยเหลือของประเทศไทยและนานาชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพและประชาธิปไตย พร้อมทั้งยืนยันว่า บ้านหนองจานคือค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทย ต่อมาทหารเวียดนามกวาดล้างและโจมตีทหารเขมรแดงใกล้กับแนวชายแดนติดกับบ้านหนองจาน ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งย้ายไปที่ศูนย์อพยพเขาอีด่าง อยู่ระหว่างอรัญประเทศและตาพระยา และอีกส่วนหนึ่งย้ายไปที่ศูนย์อพยพไซท์ 2 บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา ซึ่งในศูนย์อพยพดังกล่าวมีการตั้งชมรมว่า “หนองจาน” หมายถึงชาวกัมพูชาที่ย้ายมาจาก บ้านหนองจานแห่งนี้
“ผมและพี่น้องอดีตทหารพรานขอยืนยันว่าบ้านหนองจานนี้ คือผืนแผ่นดินไทยแน่นอน 100% ดังนั้น การที่ผู้นำกัมพูชาและชาวกัมพูชสบางส่วน มาอ้างเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จึงถือว่าเนรคุณ และใช้ได้กับสำนวนไทยที่ว่า“กินบนเรือน ขี้บนหลังคา” ได้เลย วันนี้ พวกผมในฐานะอดีตทหารพรานที่เคยควบคุมดูแลชาวกัมพูชาในค่ายผู้อพยพมาก่อน จึงมาแสดงออกถึงความรักชาติและหวงแหนแผ่นดินไทย ให้กำลังใจน้อง ๆ ทหารหาญ และมอบสิ่งของจำเป็นในการใช้ชีวิตในสนามรมซึ่งพวกผมเคยสัมผัสมาก่อน” ประธานอาสาสมัครทหารพรานฯ กล่าว
จากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย มอบสิ่งของและทักทายน้อง ๆ ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับ