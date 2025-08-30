“นิพิฏฐ์” ตั้งคำถาม “ทักษิโฉ” จะยอมถูกทรยศหรือไม่ หากไม่ก็อาจถึงขั้นชักกระบี่ “ยุบสภา” เพื่อสังหารทุกฝ่ายให้ตายตกไปตามกัน

หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่นำโดย อนุทิน ชาญวีรกูล อดีต สส. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ออกมาเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเหมือนเรื่องราวในวรรณกรรมสามก๊ก โดยตั้งคำถามว่า “ทักษิณ ชินวัตร” จะยอมถูกหักหลังเหมือน “โจโฉ” หรือไม่? และจะตัดสินใจ “ชักกระบี่” ยุบสภาหรือไม่?
จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่า “แพทองธาร” ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สิ้นสุดความเป็นนายกฯ ปมคลิปเสียงสนทนา “ฮุนเซน” ชี้เป็นการถือเอาประโยชน์ของสมเด็จฮุนเซนเหนือกว่าประโยชน์ชาติ อย่างไรก็ตาม ด้าน “อนุทิน” ลั่นพร้อมเป็นนายกฯ ตั้งแต่ปี 62 มั่นใจเสียงเพียงพอตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ ขอทำงานสร้างบ้านสร้างเมือง 4 เดือน หลังแถลงนโยบาย รับเงื่อนไขพรรคประชาชน ขณะที่ “เพื่อไทย” โผล่ พร้อมหนุน 10 เสียง เช่นเดียวกับ ”กลุ่มสุชาติ“ หนุน 16 เสียง
ล่าสุด วันนี้ (30 ส.ค.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบุติ อดีต สส.พัทลุง ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
“โจโฉ ผู้ยอมทรยศคนทั้งโลก แต่ไม่ยอมให้โลกทรยศ
- ภาพที่ส.ส.แตกกระสานซ่านเซ็นออกจากพรรคเดิม มาสวามิภักดิ์คุณอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ต่างกับการทรยศหรือหักหลังพรรคร่วมรัฐบาลเดิม
-หากเปรียบเหมือนวรรณกรรม“สามก๊ก”ก็เหมือน“โจโฉ”ที่ยอมสังหารทุกคน เพื่อแผนในการฆ่า“ตั๋งโต๊ะ” ดังคำกล่าวของยาขอบ ที่ว่า”ผู้ยอมทรยศคนทั้งโลก ดีกว่าให้คนทั้งโลกทรยศ“
-หากเปรียบการเมืองตอนนี้ คุณทักษิณ ชินวัตร ก็เปรียบเหมือนโจโฉ ที่กำลังถูกทรยศจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเดิม
อยู่ที่“ทักษิโฉ” คนนี้จะยอมถูกทรยศหรือไม่ หากไม่ยอมถูกทรยศ ก็เพียงชักกระบี่ และ แสดงอานุภาพแห่งกระบี่ดาบสุดท้าย “ยุบสภา” ให้ตายตกไปตามกัน ก็ต้องดูว่า “ทักษิโฉ” จะชักกระบี่สังหารหรือไม่”