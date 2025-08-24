ทหารเขมรจวก BHQ ไม่ช่วยเพื่อนรบ แค่มาเอาหน้าวันสุดท้าย ชี้สร้างมาเพื่อปกป้องฮุนเซน

ทหารเขมรวิจารณ์แรง BHQ สร้างมาเพื่อปกป้องฮุนเซน ไม่ช่วยเพื่อนรบตั้งแต่แรก มาแค่เอาหน้าวันสุดท้าย ไม่เช่นนั้นคงไม่สูญเสียขนาดนี้
วันนี้ (24 ส.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพบกทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า หลังจากเมื่อวาน (23 ส.ค.) ทหารไทยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาจำนวน 2-3 นายดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทยและได้แอบวางทุ่นระเบิด PMN-2 ในพื้นที่เนิน 350 ปราสาทตาควาย ฝ่ายไทยจึงได้ยิงขับไล่จนทหารกัมพูชาวิ่งหนีไป จากการแต่งกาย ฝ่ายไทยจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นหน่วย BHQ เพราะแต่งกายจัดหนักจัดเต็ม เกียร์มาครบ ซึ่งแตกต่างจากกองกำลังท้องถิ่น
ทำความรู้จักกับ BHQ (Bodyguard Headquarters) หรือหน่วยบัญชาการองครักษ์ สมเด็จฯ ฮุนเซน ที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ข้างบ้านฮุนเซน ในจังหวัดกันดาล เป็นหน่วยที่มีภารกิจหลักในการอารักขาตระกูลฮุนโดยเฉพาะ อาวุธยุทโธปกรณ์ การแต่งกายมักจะแตกต่างกับทหารทั่วไป เนื่องจากได้รับเงินทุนสนับสนุนจากฮุนเซนโดยเฉพาะ แม้กระทั่งเงินเดือนพิเศษจะได้รับมากกว่าทหารทั่วไปด้วย (บางแหล่งข่าวอ้างว่าเป็นเงินทุนสีเทาจากสแกมเมอร์)
ทหารชายแดนทั่วไปที่มีอายุสูงวัยส่วนใหญ่มักเป็นทหารสมัยเขมรแดง ยุทธวิธีจึงจะคล้ายกับเขมรแดง การวางกับดักต่างๆ ยุทโธปกรณ์ก็จะเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีมานาน การแต่งกายก็มักจะไม่สวมใส่เสื้อเกราะป้องกัน การได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพมักจะไม่ค่อยได้รับการดูแล แถมบางแหล่งข่าวทหารบางนายกลับโดนหักเงิน การใช้ชีวิตทหารพวกนี้คือคนในพื้นที่ รัฐให้ที่ดินทำกิน เอาลูกเอาเมียมาอยู่ในฐานได้ มีอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรทั่วไป
แม้เราจะทราบข่าวกันดีว่าฮุนเซนได้ส่งหน่วย BHQ เข้าพื้นที่ชายแดนตรึงกำลังร่วมกับทหารชายแดนในพื้นที่ แต่หลังจากการปะทะ หน่วยนี้กลับไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรเลย มีเพียงทหารทั่วไปเท่านั้นที่ทำการปะทะกับฝ่ายไทย รับไข่ F-16 Gripen กันรัวๆ แต่ในคืนวันสุดท้ายพื้นที่ปราสาทตาควายก็มีกระแสว่าหน่วย BHQ ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจเพียงแค่ในคืนนั้น แต่ไม่ทราบจำนวนแต่กลับโดนทิ้งไข่หายไปประมาณหลักกองร้อย
ทหารกัมพูชาชายแดนในพื้นที่ต่างวิจารณ์กันหนาหูว่า ถ้า BHQ ช่วยเพื่อนรบตั้งแต่แรก พวกเขาเองคงไม่สูญเสียกันหนักขนาดนี้ และบอกกันว่า “BHQ มาเอาหน้าวันสุดท้าย สร้างมาเพื่อป้องกันฮุนเซนเท่านั้น”