เปิดฉากงาน “THECA 2025” แล้ววันนี้ คาดมูลค่าซื้อขาย 2 หมื่นล.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดฉากงาน Thailand Electronics Circuit Asia 2025 (THECA 2025) อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำบทบาทประเทศไทยจาก "ฐานการผลิต" สู่ "ผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรของเอเชีย" พร้อมผนึกกำลังสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง (HKPCA) เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกด้วยแนวคิด “How to Build Effectively a Future Electronic Ecosystem” งาน THECA 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-18.00 น. ณ EH 99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รวบรวมผู้ประกอบการจากทั้ง 3 กลุ่มหลัก ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กว่า 250 องค์กรชั้นนำจาก 15 ประเทศทั่วโลก คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายได้สูงถึง 20,000 ล้านบาท ผ่านกิจกรรมหลัก เช่น การจับคู่เจรจาธุรกิจ การจัดกิจกรรม Networking การจัดประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ามกลางผู้เข้าชมงานคาดสูงถึง 7,000 ราย พร้อมไฮไลท์ JOB FAIR PCB 2025 เปิดโอกาสการจ้างงานกว่า 80,000 ตำแหน่งในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เจ้าภาพการจัดงานเปิดเผยว่า THECA 2025 ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย จากบทบาทการเป็นฐานการผลิตไปสู่ “ผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์” ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค โดยบีโอไอได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่มาตรการสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มทักษะฝีมือบุคลากร ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระดับโลก ตั้งแต่ปี 2565 – มิถุนายน 2568 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เช่น การออกแบบชิป การประกอบชิป การทดสอบเวเฟอร์และแผ่นวงจรรวม การผลิต PCB ไปจนถึงการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวม 517 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 7 แสนล้านบาท โดยมีนักลงทุนหลักจากเยอรมัน สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยเป็นการลงทุนอุตสาหกรรม PCB 180 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้ไทยครองตำแหน่งผู้ผลิต PCB อันดับ 1 ของอาเซียน และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
ในการจัดงานครั้งนี้ บีโอไอ จัดเวที BOI Forum ภายใต้แนวคิด "Building the Future: Investment Policies Shaping Thailand’s Advanced Electronics and Semiconductor Ecosystem" โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมพลังของทุกภาคส่วนในระบบนิเวศ ตั้งแต่การออกแบบวงจรรวม (IC), การผลิตและทดสอบเวเฟอร์, การผลิต PCB, การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (EMS) ไปจนถึงการประกอบและทดสอบวงจรรวม (IC Packaging and Test) เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม PCB ไทย ที่กำลังยกระดับจากผู้ผลิต PCB ชนิดทั่วไป สู่การเป็นผู้พัฒนา PCB ขั้นสูง เช่น HDI PCB, Flexible PCB หรือ Multilayer PCB ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI
“ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นของหลายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น Hard Disk Drive, PCB, การประกอบและทดสอบวงจรรวม, การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปจนถึงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ หากมองไปในอนาคต ไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรของภูมิภาค ที่ครอบคลุมทั้งการเป็นฐานการผลิต การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงซัพพลายเชน และการเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาค หรือ Regional Headquarters ของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายนี้ได้คือ การพัฒนาบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้มีทักษะและองค์ความรู้ในเทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วย” นายนฤตม์ กล่าวย้ำ
นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย ในฐานะผู้จัดงาน THECA 2025 กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดงานว่า ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถรวมเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ecosystem) ไว้ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร การผลิต และประกอบ ไปจนถึงบริการทดสอบและมาตรฐานสากล รวมกว่า 250 บริษัทจากทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสเปน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 7,000 ราย บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 12,000 ตารางเมตร
ภายในงาน ยังมีการจัดสัมมนาเชิงลึก 46 หัวข้อ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำกว่า 68 ครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของไทยในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก ได้แก่
1) Quantum & Semiconductor การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุคควอนตัม
2) AI with PCB การใช้ AI พัฒนาและผลิต PCB ให้มีความแม่นยำและเร็วขึ้น
3) Digital Twin & Simulation การลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบจำลองขั้นสูง
4) Sustainability & Supply Chain การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยืดหยุ่น และตอบโจทย์ ESG
5) Education & Design การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับออกแบบจนถึงประกอบจริง
พร้อมข้อเสนอความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา รวมทั้ง JOB FAIR PCB 2025 ที่เปิดโอกาสให้แรงงานทักษะสูงกว่า 80,000 อัตราได้จับคู่กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลก
นายแคนิส ชุง (Mr. Canice Chung) นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง ผู้จัดงานร่วม กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมในการยกระดับอุตสาหกรรม PCB ของเอเชีย งาน THECA 2025 ซึ่งขยายตัวเกือบสองเท่าจากปีแรก แสดงถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในฐานะทั้งศูนย์กลางการผลิตและเชื่อมสู่ตลาดเอเชีย ด้วยการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือจากผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานจะเป็นกุญแจสำคัญในการบุกตลาดใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย และสร้างมาตรฐานใหม่ที่ยั่งยืนในระดับโลก
ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดีผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวสนับสนุนว่า THECA 2025 เป็นกลไกสำคัญตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีของทีเส็บ ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยกิจกรรมไมซ์สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยงาน THECA 2025 ตอบโจทย์ทุกมิติ ทั้งการสร้างรายได้จากผู้เข้าร่วมงานและนักลงทุนต่างชาติ การยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงผ่านเวทีสัมมนาเชิงลึก ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจจากทั่วโลกสู่ห่วงโซ่อุปทานของไทยอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านไมซ์” รวมถึงการผลักดันงานไมซ์เกิดใหม่อย่างมั่นคงและ การสร้างแบรนด์ไมซ์ไทยให้โดดเด่นในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างแท้จริง
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
“THECA 2025 ไม่ใช่แค่การโชว์นวัตกรรม แต่คือ Ecosystem Enabler ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ การลงทุน และแรงงานในอุตสาหกรรม PCB และ PCBA ให้ก้าวสู่เวทีโลก ด้วยมาตรฐาน ESG และแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ” นายพิธาน กล่าวสรุป.