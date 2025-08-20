กินไข่ เพิ่มพลังตัวคุณ สนับสนุนเกษตรกรไทย

ไข่ไก่ฟองเดียวสามารถเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาให้เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็น การบริโภคไข่ไม่เพียงดีต่อสุขภาพ แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบอาหารของประเทศ
แต่ไทยยังมีระดับการบริโภคไข่ไก่ต่อคนต่อปี เพียง 220–240 ฟอง เท่านั้น ขณะที่หลายประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางอาหารกลับบริโภคไข่มากกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ
เม็กซิโก ถือเป็นชาติที่บริโภคไข่สูงที่สุดในโลก ที่ 340 ฟอง/คน/ปี ไข่ถูกจัดว่าเป็น “อาหารหลักราคาถูก” ของประชาชน และถูกใส่ในแทบทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น Tacos de Huevo, Huevos Rancheros หรือ ไข่ผสมกับถั่วและข้าว การที่ประชาชนมีรายได้ไม่สูงนัก ยิ่งทำให้ไข่เป็นแหล่งโปรตีนหลักแทนเนื้อสัตว์ราคาแพง
ญี่ปุ่น ครองแชมป์บริโภคไข่สูงที่สุดในโลกอีกหนึ่งประเทศ ที่ 330 ฟอง/คน/ปี ไข่ฝังอยู่ในทุกมื้ออาหาร ไม่ว่าจะเป็น ไข่ดิบกับข้าว, ไข่ม้วน, ไข่ตุ๋น หรือแม้แต่ในราเมงแทบทุกชาม การที่ไข่ถูกยกระดับเป็นทั้งอาหารพื้นบ้านและอาหารสุขภาพ ประกอบกับระบบการผลิตที่เข้มงวด ทำให้คนญี่ปุ่น “มั่นใจ” ว่าไข่สดปลอดภัยต่อการบริโภค
จีน บริโภคไข่สูงถึง 300 ฟอง/คน/ปี ด้วยฐานประชากรกว่า 1,400 ล้านคน ไข่จึงกลายเป็น “โปรตีนประจำชาติ” คนจีนเชื่อมโยงไข่กับความอุดมสมบูรณ์และการบำรุงสุขภาพ เมนูอย่าง ไข่ต้มชา (Cha Ye Dan), ไข่เค็ม และ ไข่เยี่ยวม้า ถือเป็นอาหารคู่ครัวมานับร้อยปี ขณะเดียวกัน เมืองใหญ่ก็มีการใช้ไข่ในขนมหวานและอาหารตะวันตกเพิ่มขึ้น
สหรัฐอเมริกา บริโภคไข่ 280 ฟอง/คน/ปี วัฒนธรรมการกินไข่ของอเมริกันสัมพันธ์กับ อาหารเช้า อย่างชัดเจน เมนูอย่าง ไข่ดาว เบคอน ออมเลต แซนด์วิชไข่ แทบจะเป็นมาตรฐานของครอบครัวสหรัฐฯ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปยังใช้ไข่เป็นวัตถุดิบจำนวนมาก ตั้งแต่ เบเกอรี ไอศกรีม ซอส ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในขณะที่ ประเทศไทยของเราที่มีกระบวนการผลิตไข่ไก่ที่ได้ทั้งคุณภาพและมาตรฐานสูง แต่การบริโภคเฉลี่ยกลับต่ำกว่าประเทศที่กล่าวมา สาเหตุสำคัญ คือ วัฒนธรรมการกิน อาหารไทยมีโปรตีนหลากหลาย เนื้อหมู ไก่ ปลา กุ้ง จึงไม่ต้องพึ่งพาไข่มากเท่าชาติอื่น
นอกจากนี้ ยังมีทัศนคติด้านสุขภาพ ที่คนไทยจำนวนหนึ่งยังเข้าใจผิดว่า “กินไข่มากทำให้คอเลสเตอรอลสูง” ทั้งที่ปัจจุบันงานวิจัยยืนยันแล้วว่า ไข่ไม่ใช่สาเหตุหลักของคอเลสเตอรอลในเลือด และ วิถีชีวิตเร่งรีบ เมนูไข่แม้ทำง่าย แต่คนเมืองจำนวนมากกลับพึ่งพาอาหารจานด่วนจากร้านสะดวกซื้อหรือฟาสต์ฟู้ดแทน
หากต้องการให้คนไทยบริโภคไข่มากขึ้น เพื่อสุขภาพและเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น สร้างความเข้าใจใหม่ รณรงค์ให้ข้อมูลว่าไข่ไม่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงอย่างที่เคยเชื่อ พร้อมยกผลวิจัยระดับสากลมาประกอบ บูรณาการในอาหารเด็กและโรงเรียน ผลักดันโครงการ “เด็กไทยกินไข่วันละฟอง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพฤติกรรมตั้งแต่วัยเยาว์ พัฒนาเมนูใหม่ๆ ส่งเสริมร้านอาหาร โรงแรม และร้านสะดวกซื้อ ให้สร้างเมนูไข่ที่หลากหลายและทันสมัย เช่น Egg Sandwich, ข้าวไข่ข้น, เครื่องดื่มโปรตีนไข่ สื่อสารในเชิงวัฒนธรรม ด้วยการยกระดับไข่ให้เป็น “อาหารแห่งสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว” ผ่านแคมเปญโฆษณาและสื่อสังคมออนไลน์
ไข่ คือ โปรตีนที่ถูกและมีคุณค่าที่สุด ทั้งยังเป็นอาหารที่สะดวก อร่อย และปรับใช้ได้ในทุกเมนู หากญี่ปุ่น จีน สหรัฐ และเม็กซิโกยังเลือกให้ไข่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำไมคนไทยจะทำไม่ได้ ? ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะหันมา กินไข่ให้มากขึ้น วันละฟองหรือมากกว่า เพื่อสุขภาพ เพื่ออนาคต และเพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทยทั้งระบบ
ที่สำคัญ การเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ไม่ใช่เพียงเพื่อสุขภาพของแต่ละคน แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย และสร้างภูมิคุ้มกันทางอาหารให้กับประเทศ...
งานเขียนโดย กันยาพร สดสาย นักวิชาการด้านปศุสัตว์