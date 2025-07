TNI เปิดโลกการศึกษา “โครงการแลกเปลี่ยน – เรียนต่อ” กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 90 แห่ง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) มุ่งมั่นผลักดันและสนับสนุนนักศึกษาให้ก้าวสู่การเรียนรู้ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ แลกเปลี่ยน เรียนต่อ กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 90 แห่ง ทั้งในเอเชีย อาเซียน สหรัฐอเมริกา และโดยเฉพาะใน “ประเทศญี่ปุ่น” ที่ครอบคลุมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาและวิชาชีพ พร้อมเปิดโลกทัศน์ สร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และเสริมสร้างความพร้อมในการทำงานระดับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาที่แน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่น TNI จึงสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เรียนต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ อาทิในรูปแบบ University Recommedation ส่วนใหญ่จะเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอาทิ โครงการ Tohoku University (Colabs/ JYPE/ IPLA/ DEEP), The University of Osaka (Maple Program), Chiba University (J-PAC Japanese studies course, International Liberal Arts Course) เป็นต้น หรือ JASSO Scholarship สำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อไปทำ Research Projects for short-term ในโครงการ National Institute of Technology, Kushiro College และที่ Institute of Technologistsได้แก่ The University of Osaka, Shibaura Institute of Technology (Sato Yo Scholarship) หรือ Toyota Technological Institute (TTI) Summer Seminar ที่จะมีทุนสนับสนุนให้นักศึกษา 2,630 เยนต่อวัน ในส่วนของค่าเช่าห้องพัก ค่าสาธารณูปโภคและค่าอาหาร ที่คาดว่านักศึกษาจะต้องใช้ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการและช่วยเหลือค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน 80,000 เยน และโครงการอื่นๆ ที่ไม่มีทุน MEXT หรือ JASSO จะเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียน (Tuition fee Exemption) เช่น Tohoku Gakuin University (Japan Study Program, Economics & Japanese Program): ยกเว้นค่าแรกเข้า และลดค่าแรกเข้าหอพัก 50% สำหรับหลักสูตร 1 ปี: ทุนจาก Nakashibetsu Town Scholarships โดยเป็นทุนค่าแรกเข้า 100,000 JPY และทุนรายเดือน 55,000 JPY ตลอดโครงการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนทั้งหมดได้ที่: https://www.tni.ac.th/home/exchange_programs กล่าวว่า “เหตุผลที่เลือกไปแลกเปลี่ยนกับ Shibaura Institute of Technology เพราะได้มีโอกาสศึกษาในรายวิชาของสาขาตนเองที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 100 % ครับ และที่นี่เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยเอกชนสายวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในโตเกียวด้วย เหมือนเป็นการไปเรียนต่อปี 3 หรือปี 4 โดยจบพร้อมเพื่อนๆ ที่ไทยได้เลยครับก่อนที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ตั้งแต่เข้ามาเป็นนักศึกษาของ TNI ผมชื่นชอบการเต้นโยซาโค่ย (よさこい) ซึ่งเป็นการเต้นรำ contemporaryโดยผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่และการรำญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดโคจิ เกาะชิโกกุ เป็นทั้งสมาชิกและประธานชมรมโยซาโค่ยของ TNI และเมื่อได้มาญี่ปุ่น ผมมีความตั้งใจว่าอยากไปเต้นโยซาโค่ยที่นี่ เลยตัดสินใจเข้าร่วมทีมโยซาโค่ยกับนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยในโตเกียว นับตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยน ผมได้มีโอกาสไปแข่งขันและแสดงในเทศกาลต่างๆ หลากหลายจังหวัดในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น โคจิ นีงะตะ อิบารากิ ชิซึโอกะ จิบะ และคะนะกะวะ และได้เที่ยวไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งได้รับเชิญไปออกรายการทีวีของสถานี TBS หรือTokyo Broadcasting System (株式会社東京放送) อันเลื่องชื่อด้วยครับ เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจสุดๆ เพราะเป็นคนต่างชาติคนเดียวในรายการครับนอกจากการไปแลกเปลี่ยนแล้ว TNI ยังทำให้ผมได้รับโอกาสดีๆ อื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การฝึกความเป็นผู้นำที่ดีในชมรมนักศึกษา รวมถึงได้ลองสิ่งใหม่ๆ และกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ เพื่อให้เราเตรียมพร้อมในโลกการทำงานในแวดวงญี่ปุ่นในประเทศไทย หรือการทำงานที่ญี่ปุ่น ได้ฝึกฝนภาษาที่สามและได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในสายงานของเรา รวมไปถึงเพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนผมมาตลอด ต่อจากนี้ผมจะเริ่มฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่น (RUNEXY (THAILAND) CO., LTD.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆ ซึ่งมาจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นของหลักสูตรใน TNI ของเรานั่นเองครับ”อีกหนึ่งคนกล่าวว่า “Shibaura Institute of Technology มีทั้งหมด 2 วิทยาเขตครับ โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Toyosu ใจกลางกรุงโตเกียว ส่วนอีกที่หนึ่งคือ Omiya Campus ตั้งอยู่ที่จังหวัดไซตามะ ทางตอนเหนือของโตเกียว แม้ระยะทางจะค่อนข้างไกลกันพอสมควร แต่การเดินทางระหว่างสองวิทยาเขตใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมงครับหลักๆ ผมเรียนอยู่ที่ Omiya Campus ซึ่งบรรยากาศจะเงียบสงบและร่มรื่นกว่า เนื่องจากอยู่ในย่านชานเมือง จึงมีพื้นที่กว้างขวาง มีสนามกีฬาและสนามเบสบอลขนาดใหญ่ วิถีชีวิตที่นี่ค่อนข้างสบายๆ แต่ในบางวิชาผมต้องเดินทางเข้าไปเรียนที่ Toyosu การนั่งรถไฟเข้าเมืองในแต่ละครั้งก็เป็นประสบการณ์ที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเลยครับผมลงเรียนในรายวิชาวิศวกรรมที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรปี 3 ของ TNIC เช่น Embedded Systems, Mechatronics, Artificial Intelligence และ Big Data อาจารย์ที่นี่เน้นการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง ทุกท่านใจดีและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก ทำให้นักศึกษาต่างชาติอย่างผมเรียนได้อย่างสบายใจ และที่นี่ยังมีอาจารย์คนไทยคอยช่วยเหลืออีกด้วย เลยไม่ต้องกังวลถ้าภาษาญี่ปุ่นยังไม่คล่องครับนอกเหนือจากการเรียน ที่นี่มีพื้นที่ที่เรียกว่า Global Learning Commons (GLC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศึกษาญี่ปุ่นและต่างชาติมักจะมารวมตัวกันเพื่อฝึกภาษา จัดกิจกรรม และสร้างมิตรภาพใหม่ๆ บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเองมาก การได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าการเรียนรู้ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน แต่ยังขยายไปถึงการเข้าใจวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างชาติอีกด้วยความร่วมมือระหว่าง TNI และ SIT ในโครงการแลกเปลี่ยน Course-Taking Sandwich Program ของ Shibaura Institute of Technology (SIT) ทำให้ผมมีโอกาสได้รับทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น โดยทุนที่ได้รับไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ยังเปิดประตูให้ผมได้เรียนรู้กับระบบการศึกษาใหม่ เจอผู้คนใหม่ๆ และได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังในชีวิตประจำวันอีกด้วยTNI สนับสนุนอย่างเต็มที่ คือด้านภาษา ทั้งในเรื่องของการเรียนภาษากับอาจารย์เจ้าของภาษา ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เราได้ฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียนอยู่เสมอ พอถึงเวลาต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริงที่ญี่ปุ่นจริงๆ รู้สึกได้เลยครับว่าพื้นฐานที่ได้รับจาก TNI ช่วยได้มากเลยในการปรับตัวและการสื่อสารครับ”TNI ไม่เพียงเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ต่างประเทศเท่านั้น ยังให้ความสำคัญกับการ เชื่อมโยงการเรียนรู้กับโลกการทำงานจริง ผ่านความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นในไทย บริษัทในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงองค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัด สหกิจศึกษาและฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งสะท้อนความต้องการของตลาดแรงงานกลับมายังสถาบัน เพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ