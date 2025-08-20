คนไทยยังกินไข่น้อยเกินไป

สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง แสดงความกังวลต่อปริมาณการบริโภคไข่ของคนไทยที่ยังต่ำกว่ามาตรฐานสากล แม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพการผลิตสูงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ปี 2568 คนไทยบริโภคไข่เฉลี่ยเพียง 236 ฟอง/คน/ปี ลดลงกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย และต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างมาก เช่น ญี่ปุ่น 323 ฟอง/คน/ปี, เม็กซิโก 350 ฟอง/คน/ปี รวมถึงสหรัฐอเมริกา
“ตัวเลขนี้สะท้อนว่าคนไทยยังขาดการเข้าถึงโปรตีนคุณภาพดี ทั้งที่ไข่ไก่คืออาหารที่มีราคาถูกและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ขณะที่เกษตรกรไทยพร้อมผลิตไข่คุณภาพเพื่อคนไทย แต่สิ่งสำคัญคือผู้บริโภคต้องหันมากินไข่มากขึ้น” นางพเยาว์กล่าว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไข่ถูกมองในแง่ลบว่ามีคอเลสเตอรอลสูง แต่ปัจจุบันงานวิจัยจาก Harvard University ยืนยันแล้วว่า การกินไข่วันละฟองปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระดับ HDL หรือ “ไขมันดี” ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ จากการศึกษาในผู้สูงอายุพบว่า การกินไข่ 6 ฟองต่อสัปดาห์ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ถึง 29% และยังลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น ๆ ได้อีก 15% ขณะที่งานวิจัยจากจีนระบุว่า การบริโภคโคลีนจากไข่ มีส่วนช่วยบำรุงสมอง และลดความเสื่อมของความจำในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ไข่ยังเป็นแหล่งของ ลูทีนและซีแซนทีน ที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม และมีโปรตีนคุณภาพสูงที่ทำให้อิ่มนาน เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า 89% ของผู้ที่ลดน้ำหนักสำเร็จจะมี “ไข่” เป็นเมนูหลักในมื้อเช้าเสมอ
รายงานจากกรมปศุสัตว์ระบุว่า ปี 2568 ไทยมีแม่ไก่ไข่ยืนกรงกว่า 52 ล้านตัว คาดจะผลิตไข่ไก่ได้มากกว่า 15,700 ล้านฟอง โดยฟาร์มไทยได้พัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐาน มีการควบคุมโรค การคัดเลือกสายพันธุ์ และการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพสูงและปลอดภัย
ปัจจุบัน ไทยไม่เพียงผลิตเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แต่ถ้ามีผลผลิตเกินความต้องการบริโภคในประเทศยังสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยในปี 2568 การส่งออกไข่สดเพิ่มขึ้นถึง 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก
นางพเยาว์กล่าวเสริมว่า “วันนี้เกษตรกรไทยสามารถผลิตไข่ที่ปลอดภัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพได้อย่างเต็มที่ แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องสร้างวัฒนธรรมการกินไข่ในประเทศ เช่นเดียวกับที่ประเทศอื่นๆ มักจะมีไข่ไก่อยู่ในแทบทุกมื้ออาหาร เป้าหมายของไทยคือ 300 ฟองต่อคนต่อปี เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และเสถียรภาพของเกษตรกรที่พร้อมจะผลิตไข่ป้อนคนไทยได้เท่าที่ต้องการ”
รณรงค์ “กินไข่ทุกวัน สุขภาพดีทุกวัย”
เพื่อแก้ปัญหาการบริโภคที่ต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ สมาคมฯ จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานรัฐ ผลักดันโครงการ “กินไข่ทุกวัน สุขภาพดีทุกวัย” โดยเน้นให้ความรู้เรื่องโภชนาการในโรงเรียน ที่ทำงาน และครัวเรือน รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เช่น การแข่งขันทำเมนูไข่ และโครงการ “ไข่โรงเรียน” ที่สนับสนุนให้นักเรียนกินไข่ 3 ฟองต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของนักโภชนาการ ที่ระบุว่าการบริโภคไข่อย่างน้อยวันละฟอง จะช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอ ลดปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก และสนับสนุนสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงวัย
นางพเยาว์ ย้ำอีกว่า ไข่ไก่ไม่ใช่อาหารธรรมดา แต่คือ “ซูเปอร์ฟู้ด” ที่ให้โปรตีนครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเข้าถึงได้ง่ายในทุกครัวเรือน ขณะที่เกษตรกรไทยพร้อมเต็มที่ในการผลิตไข่ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพียงสิ่งที่ขาดไปคือ “การสร้างค่านิยมใหม่” ให้การกินไข่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารประจำวันของทุกคน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการบริโภค 300 ฟองต่อคนต่อปีอย่างยั่งยืน