"ผู้กองอะตอม" เคลียร์ปมภาพชี้นิ้วไล่ทหารกัมพูชา ยันไม่ได้ตึงแค่ "ตาแห้ง"

“ผู้กองอะตอม” โพสต์ชี้แจงประเด็นชี้นิ้วไล่ทหารกัมพูชาที่พยายามเข้ามาขัดขวางคณะที่ลงพื้นที่ให้ถอยออกไป ยืนยันไม่ได้ตึงแต่กลัวตามคณะไม่ทันและตาแห้ง พร้อมขอบคุณพี่ๆ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
จากกรณีโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพของ “ผู้กองอะตอม” ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ตำแหน่งนายทหารล่าม กองการภาษาต่างประเทศ กรมข่าวทหาร และผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย บริเวณช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี จากภาพเผยให้เห็น “ผู้กองอะตอม” เผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาและชี้นิ้วไล่ทหารกัมพูชาที่พยายามเข้ามาขัดขวางคณะที่ลงพื้นที่ให้ถอยออกไปขณะกองทัพไทยนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ลงพื้นที่
ล่าสุดวันนี้ (20 ส.ค.) เฟซบุ๊ก "Atomm Pavichaya" หรือ “ผู้กองอะตอม” ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า "ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ ขอบคุณพี่ๆ ตชด. ทหารพราน และพี่ๆ ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถค่ะ ความทุ่มเท ความเสียสละของทุกท่านไม่มีวันเสียเปล่าค่ะ ส่วนภาพชี้นิ้วเมื่อวาน ไม่ได้ตึงแต่อย่างใดค่ะ แค่กลัวตามคณะไม่ทันเฉยๆ + ตาแห้งค่ะ"