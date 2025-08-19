ทภ.2 สรุปสถานการณ์พบกัมพูชายังเคลื่อนรถเข้าพื้นที่-พา IOT ดูช่องอานม้า 1 ชม. ย้ำเขมรรุกล้ำ เปลี่ยนศูนย์อพยพเป็นกาสิโน

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์โดยรวม 19 ส.ค.พบกัมพูชานำรถบรรทุก-รถยนต์หลายคันเข้าพื้นที่ และพบโดรน 23 ลำ พา IOT ลงพื้นที่ช่องอานม้า 1 ชั่วโมงดูจุดกัมพูชารุกล้ำ เผยฝั่งตรงข้ามเคยเป็นศูนย์อพยพ UNHCR ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกาสิโน ทั้งสองฝ่ายวางกำลังรอบพื้นที่ไม่ติดอาวุธตามข้อตกลง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2568 (ณ เวลา 14.00 น.)
สถานการณ์โดยรวม
ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา มีรถบรรทุก และรถยนต์หลายคันวิ่งเข้ามาในบางพื้นที่ อีกทั้งตรวจพบโดรน 23 ลำในฝั่งกัมพูชา ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน พื้นที่ จ.อุบลราชธานี 8 ศูนย์ ปัจจุบันมียอดรวม 638 คน เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
คณะผู้สังเกตการณ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงบริเวณ "ช่องอานม้า-ผามออีแดง"
คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 14 นาย โดยมี พล.ต.ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงกรณีที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยเฉพาะที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดที่กัมพูชาเข้ามารุกล้ำและตัดลวดหนาม
ทางคณะผู้สังเกตการณ์ได้ใช้เวลาในการดูพื้นที่บริเวณช่องอานม้าเป็นเวลาเกือบ 1 ชั่วโมง นอกจากอนุสาวรีย์ตาอมแล้ว ร้านค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบก็เสียหายจากเหตุการณ์สู้รบ มีบางส่วนที่มีร่องรอยของการโดนระเบิดและมีเหตุไฟไหม้ ซึ่งช่องอานม้าเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดให้ทำการค้า และทางเจ้าหน้าที่ไทยได้อธิบายว่าพื้นที่ในฝั่งกัมพูชาก่อนหน้านี้เคยเป็นศูนย์อพยพที่มีสำนักงาน UNHCR อยู่ด้วย แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นกาสิโนไปแล้ว ส่วนพื้นที่โดยรอบช่องอานม้ามีการวางกำลังของทหารไทยและกัมพูชาทั้งสองฝ่าย โดยไม่ติดอาวุธ ตามข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งช่องอานม้าเป็นหนึ่งในพื้นที่การสู้รบสำคัญในช่วงที่ผ่านมา
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
จิตอาสาพระราชทานมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.25 โดยจิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชป.กร.มทบ.25, ชป.กร.อ.สังขะ และ ชป.กร.อ.กาบเชิง พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อ.สังขะ, อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และเยาวชนนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันมอบสื่อการเรียนการสอน และสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้แก่ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.25 เพื่อนำไปส่งต่อให้เยาวชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ศอ.จอส.พระราชทาน จ.อุบลราชธานี โดยรอง ผวจ.อุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี มอบสิ่งของจำเป็นจากสถานีกาชาดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.โซง และ ต.โดมประดิษฐ์ พร้อมด้วย นอภ.เดชอุดม ได้เข้าดูแล เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนที่มาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 8 ศูนย์ฯ ใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา